Сказительница Мария Кузьминична Волдина получила премию «Душа России»

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Сказительница Мария Кузьминична Волдина получила премию «Душа России»

10 декабря 2018 года в Москве в концертном зале имени П.И. Чайковского прошла XII торжественная церемония вручения премии Правительства Российской Федерации за вклад в развитие народного творчества и гала-концерт лауреатов премии – ведущих фольклорных ансамблей, коллективов народной музыки, песни и танца.

В номинации «Традиционная народная культура» Лауреатом премии «Душа России» стала югорчанка Волдина Мария Кузьминична. Нагрудный знак и статуэтку «Душа России» вручил ей министр культуры Российской Федерации Мединский Владимир Ростиславович.

Мария Кузьминична – народная сказительница, исполнительница обрядового фольклора, народных песен, первая хантыйская поэтесса, руководитель Фольклорной школы. Её народному самодеятельному коллективу – семейному фольклорно-этнографическому ансамблю «Ешак най» уже болше 30 лет. Писательница является обладателем многих премий российского и международного уровня за сохранение народных традиций в области литературы и искусства.

Премия Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие творчества учреждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 579 от 18 сентября 2006 года. Премия вручается по пяти номинациям: «народное пение», «народная музыка», «традиционная народная культура», «народный мастер» и «народный танец». Её присуждают руководителям коллективов народного творчества (фольклорных ансамблей, народных хоров и ансамблей песни и танца, ансамблей народного танца, оркестров и ансамблей народных инструментов), исполнителям эпоса – народным сказителям, мастерам декоративно-прикладного искусства за многолетнюю плодотворную работу в сфере сохранения и развития народных традиций и выдающиеся творческие достижения, за активную просветительскую и педагогическую деятельность, направленную на передачу творческих навыков и освоение народной культуры подрастающим поколением.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 12/13/2018 - 15:08

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