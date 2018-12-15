В окружной столице прошло заседание по вопросам досрочного выхода на социальную пенсию коренных малочисленных народов Севера

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В минувшую среду в окружной столице состоялось рабочее совещание о законодательном регулировании социальной пенсии по старости коренным малочисленным народам Севера.
Заседание прошло под председательством первого заместителя Губернатора Югры Алексея Шипилова при участии представителей исполнительных органов государственной власти, Пенсионного фонда, Управления МВД по автономному округу.
Напомним, в соответствии с нормами действующего пенсионного законодательства за гражданами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, сохранили право на социальную пенсию по достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), при условии, что они постоянно проживают в районах проживания малочисленных народов Севера на день назначения пенсии.
Как рассказал депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Александр Новьюхов с 2015 года в перечень районов проживания малочисленных народов Севера, утверждённый Правительством РФ, не вошли более 70 населённых пунктов автономного округа.
В сложившейся ситуации, если гражданин из числа коренных малочисленных народов всю жизнь трудился и проживал в районах, которые входят в Перечень, но в последние месяцы перед пенсией переехал в населённый пункт, который в данный документ не входит, то он лишается права досрочного выхода на социальную пенсию.
В ходе обмена мнениями по теме совещания Александр Новьюхов отметил, что одним из возможных выходов из сложившейся ситуации, является включения всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Перечень районов проживания КМНС в целях установления социальной пенсии по старости.
Для этого в Министерство труда и занятости населения Российской Федерации будет подготовлено соответствующее обращение.
Также, окружной законодатель напомнил, что до 2015 года правом получения социальной пенсии наделялись граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины). Территориальное условие назначения социальной пенсии по старости отсутствовало.
Следует напомнить, что право досрочного выхода на социальную пенсию коренных малочисленных народов Севера обусловлено тем, что показатели продолжительности их жизни были и остаются ниже среднероссийских. Кроме того, жители коренных национальностей продолжают жить в отдалённых районах, нередко труднодоступных и с экстремальными климатическими условиями населённых пунктах.
«Для выхода из ситуации необходимо использовать весь потенциал имеющихся административных механизмов, привлечь к работе представителей региональных и федеральных органов власти», – подытожил парламентарий.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа