Поведены итоги окружного конкурса комиксов «Легенды Югорской земли»

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7 декабря в дни празднования 88-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в Доме-музее народного художника СССР Владимира Игошева прошла торжественная церемония награждения победителей окружного детского конкурса комиксов по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок «Легенды Югорской земли». Это совместная акция общественно-политической газеты «Новости Югры» и Объединённой редакции национальных газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
В конкурсе приняли участие более 100 ребят со всего округа в возрасте от 7 до 16 лет. В число победителей вошло 29 работ, среди которых есть индивидуальные и коллективные. Отметим, что на конкурс дети прислали комиксы на трёх языках: русском, хантыйском и мансийском, все они сделаны по мотивам мифов, легенд и сказок обских угров. В состав жюри вошли журналисты газеты «Новости Югры», национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также финская художница Санна Хукканен, комикс-активист Анна Воронкова из города Москвы и кандидат искусствоведения Анна Лебедева.
Приветствуя победителей и участников конкурса, главный редактор общественно-политической газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев сказал:
– В самом начале, когда автор этого проекта Наталья Анадеева пришла и сказала, что она хочет организовать конкурс, у нас, кроме идеи, на тот момент ничего больше не было. И признаюсь, я не был уверен, что будет столько участников, и мы сможем организовать такую выставку. Но в итоге, как любое доброе дело, оно начинало обрастать хорошими делами и хорошими друзьями, которые помогли организовать и провести детский конкурс комиксов. Когда мы подводили итоги, я понял, что культура коренных народов очень востребована и самое главное – она востребована молодым поколением.
В свою очередь инициатор и организатор проекта – корреспондент газеты «Новости Югры» Наталья Анадеева отметила, что, работая много лет в газете «Новости Югры», она довольно часто бывает на стойбищах, где живут настоящие носители языка, культуры обско-угорских народов. Наталья прекрасно знает их проблемы, главная из которых – это сохранение языка. По её мнению, комиксы – это современный формат, в котором дети могут применить свои знания родного языках. Организаторы решили не ограничиваться и дали возможность ребятам, которые владеют только русским, принять участие в данном конкурсе. По словам Натальи Анадеевой, было довольно сложно выбрать лучшие работы, потому что все они были очень интересными.
Поздравила с победой участников конкурса и врио директора Объединённой редакции «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина:
– Паща олэн, ятил няврамаквет, – поприветствовала ребят на мансийском языке Галина Кондина. – Я хотела бы выразить огромные слова благодарности тем ребятам, которые отправили комиксы на хантыйском и мансийском языках. Мы росли в традиционной семье и знаем родной язык, но, к сожалению, современные дети изучают его только в школе. Конкурс комиксов может заинтересовать ребят к изучению родного языка.
Галина Кондина рассказала ребятам мансийскую сказку про Менгква, которая учит детей быть смелыми и отважными. И призвала их читать сказки обско-угорских народов, в которых содержится много народной мудрости.
В конкурсе комиксов на мансийском языке приняли участие 13 ребят из села Саранпауля, посёлка Берёзово и города Советского. Ванюта Зинаида и Хатанзеева Кристина из села Саранпауля Берёзовского победили в номинации «Коллективная работа, возрастная категория 14-16 лет», Ларионова Карина и Таратова Ксения из села Саранпауля одержали победу в номинации «Коллективная работа, возрастная категория 7-13 лет». В номинации «Индивидуальные работы, возрастная категория 7-13 лет» жюри выделили работы Лелятова Николая, Лелятова Сергея, Рыжковой Юлианы. В номинации «Индивидуальные работы, возрастная категория 14-16 лет» победителями признаны Хатанзеев Алексей, Хатанзеев Владимир из села Саранпауля и Веселова Елизавета из посёлка Берёзово.
Работы на хантыйском языке отправили 16 ребят. В номинации «Индивидуальные работы возрастная категория 7-13 лет» победителями стали Гришкина Татьяна, Дьяченко Диана из села Полновата Белоярского района и Канев Алексей из села Казыма Белоярского района. В номинации «Индивидуальные работы, возрастная категория 14-16 лет» жюри отметили работы Тарлиной Яны из Сосновки Белоярского района, Юхлымова Олега из Казыма Белоярского района, а также Уляковой Ангелины из города Лянтора. Все ребята были отмечены дипломами победителей и ценными призами.
Стоит отметить, что поддержку конкурсу оказали губернатор Югры Наталья Комарова и общественная организация «Спасение Югры». Лучшие работы будут опубликованы в газете «Новости Югры», а также газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Людмила Теткина