Поведены итоги окружного конкурса комиксов «Легенды Югорской земли»

  • Русский
Поведены итоги окружного конкурса комиксов «Легенды Югорской земли»

7 декабря в дни празднования 88-летия со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  в Доме-музее народного художника СССР Владимира Игошева прошла торжественная церемония награждения победителей окружного детского конкурса комиксов по мотивам обско-угорских мифов, преданий и сказок «Легенды Югорской земли». Это совместная акция общественно-политической газеты  «Новости Югры»  и Объединённой редакции национальных газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

В конкурсе приняли участие более 100 ребят со всего округа в возрасте от 7 до 16 лет. В число победителей вошло 29 работ, среди которых есть индивидуальные и коллективные. Отметим, что на конкурс дети прислали комиксы на трёх языках: русском, хантыйском и мансийском, все они сделаны по мотивам мифов, легенд и сказок обских угров. В состав жюри вошли журналисты газеты «Новости Югры», национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также финская художница Санна Хукканен, комикс-активист Анна Воронкова из города  Москвы и кандидат искусствоведения Анна Лебедева.

Приветствуя победителей и участников конкурса, главный редактор общественно-политической  газеты «Новости Югры»  Владимир Меркушев сказал:

–  В самом начале, когда автор этого проекта Наталья Анадеева пришла и сказала, что она хочет организовать конкурс, у нас, кроме идеи, на тот момент ничего больше не было. И признаюсь, я  не был уверен, что будет столько участников, и мы сможем организовать такую выставку. Но в итоге, как любое доброе дело, оно начинало обрастать хорошими делами и хорошими друзьями, которые помогли организовать и провести детский конкурс комиксов. Когда мы подводили итоги, я понял, что культура коренных народов очень востребована и самое главное  –  она востребована молодым поколением.

В свою очередь инициатор и организатор проекта  –  корреспондент газеты «Новости Югры» Наталья Анадеева отметила, что, работая много лет в газете «Новости Югры»,  она довольно часто бывает на стойбищах, где живут настоящие носители языка, культуры обско-угорских народов. Наталья  прекрасно знает их проблемы, главная из которых – это сохранение языка.  По её мнению, комиксы  –  это современный формат, в котором дети могут применить свои знания родного языках. Организаторы решили не ограничиваться и дали возможность ребятам, которые владеют только русским, принять участие в данном конкурсе. По словам Натальи Анадеевой, было довольно сложно выбрать лучшие работы, потому что все они были очень интересными.

Поздравила с победой участников конкурса и врио директора Объединённой редакции «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина:

  Паща олэн, ятил няврамаквет, –  поприветствовала ребят на мансийском языке Галина Кондина.  – Я хотела бы выразить огромные слова благодарности тем ребятам, которые отправили комиксы на хантыйском и мансийском языках. Мы росли в традиционной семье и знаем родной язык, но, к сожалению, современные дети изучают его только в школе. Конкурс комиксов может заинтересовать ребят к изучению родного языка.

Галина Кондина рассказала ребятам мансийскую сказку про Менгква, которая учит детей быть смелыми и отважными. И призвала их читать сказки обско-угорских народов, в которых содержится много народной мудрости.

В конкурсе комиксов на мансийском языке приняли участие 13 ребят из села Саранпауля, посёлка Берёзово и города Советского.  Ванюта Зинаида и Хатанзеева Кристина из села Саранпауля Берёзовского победили в номинации «Коллективная работа, возрастная категория 14-16 лет», Ларионова Карина и Таратова Ксения из села Саранпауля одержали победу в номинации «Коллективная работа, возрастная категория 7-13 лет».  В  номинации «Индивидуальные работы, возрастная категория 7-13 лет»  жюри выделили работы Лелятова Николая, Лелятова Сергея, Рыжковой Юлианы. В номинации «Индивидуальные  работы, возрастная категория 14-16 лет» победителями признаны  Хатанзеев Алексей, Хатанзеев Владимир из села Саранпауля и Веселова Елизавета из посёлка Берёзово. 

Работы на хантыйском языке  отправили 16  ребят. В номинации «Индивидуальные работы возрастная категория 7-13 лет» победителями стали Гришкина Татьяна, Дьяченко Диана из села Полновата Белоярского района и Канев Алексей  из села Казыма Белоярского района. В номинации «Индивидуальные  работы, возрастная категория 14-16 лет» жюри отметили работы Тарлиной Яны из Сосновки Белоярского района, Юхлымова Олега из Казыма Белоярского района, а также Уляковой Ангелины  из города Лянтора. Все ребята были отмечены дипломами победителей и ценными призами.   

Стоит отметить, что поддержку конкурсу оказали губернатор Югры Наталья Комарова и общественная организация «Спасение Югры».  Лучшие работы будут опубликованы в газете «Новости Югры»,  а также газетах  «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».

Людмила Теткина

 

Пт, 12/14/2018 - 10:33

Адрес редакции

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Хӑнты ясӑң

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры