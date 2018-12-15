15 декабря 2018 года ушла из жизни мансийский профессор, кандидат филологических наук АНАСТАСИЯ ИЛЬИНИЧНА САЙНАХОВА

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Профессор Сайнахова А.И. – автор более 50 научных, учебно-методических работ, в том числе исследований лексики и грамматики мансийского языка.
С мая 2014 года Анастасия Ильинична оставила научно-педагогическую деятельность в Югорском университете, посвятив себя литературной деятельности. В последние годы из-под её пера вышли поэтический сборник «Ат ёр» («Пять сил»), «Рассказы и сказки на русском и мансийском языках», книга воспоминаний «Великие и несгибаемые», а также «Толково-словообразовательный словарь мансийского языка».
Родилась в деревне Манья Берёзовского района 16.12.1932 года в семье рыбака-оленевода. Окончила Ханты-Мансийское педучилище, Ленинградский педагогический институт им. А.И. Герцена и аспирантуру Института языкознания АН СССР. Работала в Новосибирском университете и Горно-Алтайском педагогическом институте, Московском институте национальных школ. С 1992 года работала в Научно-исследовательском институте социально-экономического и национально-культурного возрож-дения обско-угорских народов (НИИ ВОУН), преподавала в Ханты-Мансийском филиале Нижневартовского педагогического института, работала зав. кафедрой развития этнообразовательных систем обско-угорских народов окружного ИПК и РРО, была профессором Института языков коренных народов Югры Югорского госуниверситета.
Память о замечательном человеке, тёплом, светлом, мудром, жизне- и человеколюбивом, преданной дочери своего малочисленного северного народа манси, замечательной матери и любимой бабушке навсегда будет жить в сердцах всех тех, кому выпало счастье быть знакомым, жить или работать с Анастасией Ильиничной Сайнаховой.
Родные и близкие А.И. Сайнаховой