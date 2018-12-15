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Портал «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости и находится в сети Интернет по адресу http://trudvsem.ru.
Портал «Работа в России» создан с целью оказания помощи гражданам в поиске работы, а работодателям в подборе работников.
Найти работу через портал «Работа в России» смогут:
- граждане любого возраста;
- люди с ограниченными возможностями (вакансии специальной для данной категории граждан);
- граждане с различным уровнем образования.
Отличиями портала являются:
- бесплатность для пользователя;
- надежность контрагентов;
- отсутствие рекламы;
Поддержка со стороны органов государственной службы занятости населения.
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что исключает случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.
База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям и специальностям.
На Портал поступают вакансии:
- от центров занятости населения, проверяющих сведения, предоставляемые работодателями;
- напрямую от работодателей, проверенных либо центрами занятости населения, либо с использованием средств криптографической защиты.
Для поиска работы на портале «Работа в России» регистрироваться необязательно, для этого достаточно выбрать наиболее удобный для Вас способ поиска:
- по названию Вашей профессии;
- по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, типу занятости, графику работы и другим).
Результаты поиска будут доступны Вам в виде списка вакансий и на карте.
Чтобы найти работу, Вы можете:
- создать сразу несколько резюме и редактировать их при помощи удобной системы поиска. Искать подходящие вакансии и отслеживать, кто из работодателей интересовался Вашим резюме.
- обратиться в ближайший к Вам центр занятости населения.
Для создания резюме, нужно зарегистрироваться. Регистрация займет несколько минут. Вам потребуется адрес электронной почты или номер мобильного телефона.
Регистрация осуществляется на Портале государственных услуг, после чего Вам необходимо вернуться на портал «Работа в России».
Если Вы уже зарегистрированы на Портале государственных услуг, то для входа на портал «Работа в России» Вы можете воспользоваться Вашим логином и паролем.
Если вам интересна работа, или вы хотите знать условия проживания в других регионах, то вы можете посмотреть на портале интерактивную карту привлекательности регионов и узнать о наиболее важных показателях уровня жизни в интересующем регионе: о состоянии экологии, среднем уровне доходов, доступности жилья.