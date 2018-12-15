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Продолжается прием заявок на открытые конкурсы микрофильмов и фотографий XVII МФКД «Дух огня»!
Участники определяются на основании отбора фоторабот и микрофильмов на тему «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
Заявки и работы принимаются до 20 февраля 2019 года по почте или по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 22, или e-mail: microfilm@bk.ru.
О конкурсе микрофильмов
Открытый конкурс микрофильмов «Судьба человека» в рамках XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» принимает заявки на участие.
Главная его идея – создать уникальную площадку для формирования в информационном пространстве системы продвижения идей социальной ориентированности, патриотизма, добровольчества при помощи кинематографических средств художественной выразительности.
Участники определяются на основании отбора микрофильмов на тему «Судьба человека». Здесь можно говорить и о профессии, и о личности, и о человеческих судьбах, и о возможности трансляции этой тематики через театральные и кинематографические средства художественной выразительности. Во всех заложено стремление к самореализации. Человек осознает свое персональное место в обществе. Возможность самореализации проявляется у людей в разных видах деятельности. Так, например, кроме профессиональной реализации, многие стремятся создать крепкие семейные отношения, реализовать себя через творчество и искусство. Предложенная тема отражена в литературных произведениях и кинематографе (рассказ писателя Михаила Шолохова «Судьба человека», экранизация режиссёра Сергея Бондарчука).
Кроме того, можно подать заявку на участие в специальной номинации «Югра многовековая» (история Югры, культура Югры, «Свои корни», «Что скрыто под толщей веков», как связывают люди свою судьбу с Югрой).
Сроки проведения: подготовительный – со дня опубликования Положения на сайте фестиваля по 20 февраля 2019 года. Заявки и работы принимаются по почте или в адрес КТЦ «Югра-Классик», по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 22, или e-mail: microfilm@bk.ru.
Второй этап – отборочный – с 20 по 25 февраля.
Отборочная комиссия проводит просмотр поступивших работ и отбирает до 20 номинантов для участия в следующем этапе.
Третий этап – заключительный – с 26 февраля по 1 марта.
Допущенные микрофильмы по основной теме конкурса «Судьба человека» размещаются на официальном сайте МФКД «Дух огня» www.ugrafest.ru для проведения интернет-голосования.
Торжественная церемония награждения победителей 1 марта.
Хронометраж не должен превышать 3 (трёх) минут. Виды, формы, жанры работ не ограничиваются. Микрофильм предоставляется на электронном носителе (флэш-карты, DVD) и с помощью электронного адреса в формате MP4.
По итогам определяется 4 победителя (результаты конкурса по трем номинациям подводятся не зависимо друг от друга): по итогам – проведения интернет-голосования; заседания конкурсного жюри; голосования в специальной номинации.
По итогам конкурса вручаются 4 приза.
Призы победителям учреждает генеральный партнер кинофестиваля «Газпром нефть». Призы вручает председатель жюри и официальный представитель генерального партнера кинофестиваля «Газпром нефть».
Контактные данные для получения информации – телефон: 8 (3467) 352-550, электронная почта microfilm@bk.ru.
О конкурсе фотографий
Открытый конкурс фотографии «Судьба человека» в рамках XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» принимает заявки на участие.
Главная его идея – создать уникальную площадку для формирования в информационном пространстве системы продвижения идей социальной ориентированности, патриотизма, добровольчества при помощи искусства фотографии.
Конкурс направлен на объединение творческих усилий начинающих и профессиональных фотографов.
Участники определяются на основании отбора социально ориентированных фоторабот на тему ««Судьба человека».
Кроме того, можно подать заявку на участие в специальной номинации «Югра многовековая» (история Югры, культура Югры, «Свои корни», «Что скрыто под толщиной веков», как связывают люди свою судьбу с Югрой).
Этапы конкурса: подготовительный – со дня опубликования Положения на сайте фестиваля по 20 февраля. Приём заявок по почте в адрес КТЦ «Югра-Классик» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, улица Мира, 22 или e-mail: microfilm@bk.ru.
Второй этап – отборочный – 20-25 февраля.
Отборочная комиссия проводит просмотр поступивших работ и отбирает до 20 номинантов для участия в следующем этапе.
Третий этап – заключительный – с 26 февраля по 1 марта.
Победитель специальной номинации «Югра многовековая» определяется путем сложения общих голосов конкурсного жюри и интернет-голосования на официальном сайте.
Торжественная церемония награждения победителей – 1 марта. Объявление результатов пройдет на торжественной церемонии открытия XVII МФКД «Дух огня».
На конкурс принимаются работы и заявки на русском и английском языках.
Предоставляются и фотосерии объемом 7–10 фотографий, и одиночные снимки, не более 5 работ от одного автора или группы авторов (серия считается как одна работа) на электронном носителе (флэш-карты, DVD) и с помощью электронного адреса по следующим техническим требованиям: максимальный объём загружаемой фотографии — 3 Мб; рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей; разрешение не менее 300 dpi.
Конкурсные работы и заявки представляются на русском и английском языках.
По итогам определяется 4 победителя: по итогам интернет-голосования; заседания конкурсного жюри; общего голосования в специальной номинации.
Всего вручаются 4 приза. Их учреждает генеральный партнер кинофестиваля «Газпром нефть». Призы вручает председатель жюри и официальный представитель генерального партнера кинофестиваля «Газпром нефть».
Контактные данные для получения информации – телефон: 8 (3467) 352-550, электронная почта microfilm@bk.ru.