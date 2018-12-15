Югорчане принимают участие в XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2018»

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Югорчане принимают участие в XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2018»

В Москве в ЦВК («Экспоцентр»)  открылась XXV выставка-ярмарка народных художественных промыслов  России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2018». 

 

На крупнейшей тематической выставке России и Европы конкурсные работы в номинациях «Охота. Традиции и современность» и «Кони мои, кони» свои работы представляют Вячеслав Кондин, Анатолий Брусницин, Надежда Коновалова (г. Ханты-Мансийск), Екатерина Смирнова (г. Урай), Ирина Молданова и  Екатерина Молданова (с. Казым Белоярский район).

 

Заведующий сектором музейных программ и проектов этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», представитель традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Вячеслав Кондин представил полностью скомплектованный, реконструированный по древним традиционным технологиям костюм охотника-манси. В экспозиции «Записки для охотника. Путей след» также можно увидеть предметы домашних ремесел обских угров. Это охотничьи приспособления, экипировка и атрибуты охотника: охотничья перевязь, охотничий пояс, лыжи подбитые мехом, ручная нарта для передвижения и др.

 

В номинации «Кони мои, кони» представлен музейный выставочный проект «Аборигенная лошадь России. Приобская порода», который повествует об истории развития коневодства на Севере Приобья, о формировании особой породы лошадей, которую называют «приобка». Приобская порода - редкий северный лесной тип лошади,  многие столетия разводимой на территории заливной поймы Оби. Обладая уникальной стойкостью к холоду и выносливостью, она занимала важное место в животноводческой культуре народов Югры.

 

Данный проект – результат сотрудничества этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с автономной некоммерческой организацией «Ханты-Мансийский центр содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья «Стремление». Автор – Андрей Назаренко, энтузиаст, который на протяжении нескольких лет ведет экологический проект по сохранению генофонда приобской породы лошади как ценного и уникального эндемичного животного.

 

На интерактивной площадке выставки научный сотрудник этнографического музея «Торум Маа» Анатолий Брусницин представляет технологию изготовления музыкальных инструментов обских угров: варган и тумран.

 

Более 20 югорских мастеров, работающих в области художественной обработки дерева и других растительных материалов, а также кости и рога, кожи и меха, примут участие в работе выставки-ярмарки в заочной форме. Среди них народные мастера России Семен Айпин (восточные ханты, Нижневартовский район), Анатолий Вадичупов (северные манси, г. Ханты-Мансийск), Зоя Лозямова (казымские ханты, г. Ханты-Мансийск), Аксинья Ерныхова (казымские ханты, с. Казым, Белоярский район), Жанна Хохлянкина (восточные ханты, Нижневартовский район) и др.

 

Награждение победителей состоится 23 декабря  2018 года.

Пресс-центр Правительства Югры

Пт, 12/21/2018 - 11:43

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