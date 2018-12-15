- Русский
Спустя почти полвека ритуальный комплекс Медвежьи Игрища вновь проведен на стойбище в Сургутском районе, недалеко от с. Сытомино.
Когда-то ритуальный комплекс проводился, в уже несуществующем ныне Дарко-Горшкове. В памяти у старожилов остались яркие воспоминания – смех от выступления людей в масках, приподнятое настроение, много песен и танцев.
Ивану Кузнецову захотелось вернуть Медвежьи Игрища на стойбище, познакомить молодое поколение с традициями своего народа. Ещё одна важная задача - объединить когда-то разбросанный казымским восстанием род Сенгеповых, Молдановых.
Иван обратился в с. Казым, где уже несколько лет восстанавливают обряд, и организован Театр берестяных масок. Вместе с Еленой Федотовой удалось написать проект «Пупи якты хот» и получить грант в Департаменте культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
С 14 по 16 декабря 2018 года проект удалось реализовать. На праздник съехались более 50 человек из Сургутского и Белоярского районов, городов Сургута и Ханты-Мансийска.
Фиксацией фольклорного материала занимались сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок г. Ханты-Мансийска. Было исполнено чуть более 100 произведений фольклора.
Главные исполнители фольклора – участники Театра берестяных масок из села Казым во главе с главным исполнителем священных песен Андреем Александровичем Ерныховым. Впервые несколько песен исполнил на празднике Михаил Алексеевич Молданов, Георгий Яковлевич Тарлин. Исполнителями священных танцев стали Георгий Тарлин, Николай Тасьманов, Олег Тарлин, исполнителями сценок-лунгалтупов – выступили Андрей Вагатов, Артем Тарлин, Денис Ерныхов. Музыкальное сопровождение на нарсъюхе было в исполнении Дмитрия Тарлина.
Вдвойне приятно, что молодые ребята – это воспитанники стойбища «Нумсанг ёх», все они владеют родным языком, и уже опытные участники ритуального комплекса Медвежьи Игрища. Они просто потрясли местных жителей и гостей праздника своей артистичностью, увлеченностью и знанием фольклорного материала.
Самое главное, что получилось за эти три дня объединиться. Родились новые идеи для дальнейшей совместной работы, для сохранения культурного наследия наших предков.
Елена Федотова, с. Казым