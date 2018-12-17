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Завершился гастрольный тур в Сургутский район в рамках проекта «Эвие» (показ спектаклей на хантыйском языке) со спектаклем «Шеканг ари нумсэм, ма щи хайиялмем» (Возвращение).
17 и 18 декабря 2018 года жители сёл Сытомино и Лямина побывали на премьере.
Спектакль впервые был вывезен за пределы нашего музея, это было волнительно. Во-первых, за реквизит. Его немного, но он хрупкий. И, проделав путь на самолете, машинах, снегоходах (так как он ещё побывал на стойбище), не весь реквизит дожил до премьеры. Поэтому что-то ремонтировали на месте, что-то делали заново. Во-вторых, многое зависело от помещения, где мы выступаем. Нам не подходит обычная сцена Домов культуры. Спектакль построен на игре света и теней и нужна комната, где тени проецируются на стены, на потолок, чтобы было ощущение, что ты в небольшом закрытом помещении.
Так что подготовка к спектаклю занимает много времени, но это очень важно, чтобы передать главную мысль, атмосферу, ощущения. Чтобы зрители вместе с героем вновь и вновь пережили драму.
Многим интересно, о чём этот спектакль?
Этот спектакль – возвращение не в прошлое, а к истокам, к тому, что вечно и ничему не подвластно – к самой жизни, которую мы чаще всего, неверно, воспринимаем и тщетно пытаемся предсказать. Часто древние культуры, их эстетика и этика были основаны на этом истоке – во имя жизни и о жизни, устроены так, чтобы в самом глухом тупике у человека вдруг появился шанс обрести свободу.
В «Священной песне Пелымского Торума» его сыночек – золотой комочек, выкатившись из лодки на берег, превращается в дикого зверя, и отец пронзает своего сына стрелой. Это тот момент в нашей жизни, когда неконтролируемый зверь становится на место сына бога. Это зона исследования для зрителя во время просмотра спектакля.
В с. Сытомино после спектакля зрители подходили, обнимали, благодарили, кто-то даже плакал! Многие говорили, что впервые видят такое представление, что удалось почувствовать настроение героя, возникли воспоминания из своего детства, картины юности! Каждый увидел в спектакле что-то своё!
В д. Лямина премьера состоялась в школе-интернате, так как этот зал больше подошёл для показа. Зрителями стали школьники и взрослые, носители языка и культуры. Спектакль непростой, и мы переживали, смогут ли неподготовленные, непривычные к театральным постановкам школьники понять замысел режиссёра. Так и получилось, ведь большинство пришло посмотреть концерт, легкое представление, вначале спектакля были смешки, постоянные реплики из зала. Но как только заиграла музыка, появилась игра света и теней, зал затих, и на одном дыхании провел весь спектакль. После премьеры, состоялся небольшой диалог со зрителями. Говорить детям было непросто, но каждый сказал, что им очень понравилось, они не ожидали такого. Кто-то просто наслаждался картиной света и теней, удивительной музыкой. Кто-то словно попал к себе на стойбище и увидел картины природы. Кому-то удалось почувствовать переживания героя, его проблемы, пройти весь путь от начала до конца. Всем зрителям были розданы открытки и визитки, чтобы в дальнейшем можно было общаться, обсуждать увиденное.
Хочется выразить благодарность всем, кто помог осуществить нашу поездку – Ивану Кузнецову, Ольге Яковлевне Звягиной, сотруднику Сытоминского центра досуга и творчества, Татьяне Павловне Чагиной, директору школы-интерната с. Лямина, Галине Павловне Лапиной, педагогу Ляминской школы, Ларисе Борисовне Осколковой, директору Ляминского Центра досуга и творчества. И всем-всем неравнодушным жителям Сургутского района!!!
Год театра для нашего Театра берестяных масок начался уже в декабре! Но надеемся на продолжение нашего творческого проекта уже в 2019 году.
Проект реализуется на средства гранта Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Елена Федотова, с. Казым