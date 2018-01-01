Влияние стресса на организм

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Мы все периодически попадаем в стрессовые ситуации, это нормально, поскольку полностью их избежать невозможно. Однако необходимо стараться минимизировать количество негативных моментов в жизни, поскольку стресс влияет не только на ваше настроение, но и на физическое состояние. И мы сейчас говорим не о популярных в интернете фразах, наподобие «шейная боль символизирует груз обиды на окружающих», которые не имеют ничего общего с настоящим понятием «психосоматические заболевания».
Все дело в том, что стресс – это вполне обоснованная и нормальная защитная реакция человека на внешние раздражители, которые нарушают наш эмоциональный баланс. Это и является истинной причиной появления различных психосоматических заболеваний. Для борьбы со стрессом в нашем организме предусмотрена специальная защита, которая активирует выбросы определенных гормонов, позволяющих мобилизовать все силы организма на борьбу с внешним раздражителем. Однако, благодаря эволюции, современному человеку не нужно постоянно быть готовым бороться за свою жизнь, вот и получается, что на некоторые, казалось бы, простые стрессовые ситуации наш организм реагирует точно так же, как при прямой угрозе для жизни.
Гормоны, которые выбрасываются в нашем организме для помощи при стрессе, усиливают скорость реакции, повышается сердцебиение, расширяются зрачки, сужаются сосуды, уменьшается мочевыделение, благодаря чему увеличивается трудоспособность и устойчивость нашего организма. Однако у подобной реакции есть и обратная сторона: в связи с тем, что в современном мире стрессовые ситуации нас окружают повсюду, происходит истощение организма. Так, например, из-за частого повышения сердцебиения и изменения ширины сосудов, у человека возникают различные проблемы с сердцем.
Как видите, все психосоматические заболевания имеют вполне простое физиологическое объяснение. Именно поэтому необходимо минимизировать количество стрессовых ситуаций, больше времени уделять тому, что вам нравится, и просто отдыхать.
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/vliyanie-stressa-na-organizm/