Влияние стресса на организм

  • Русский
Влияние стресса на организм

Мы все периодически попадаем в стрессовые ситуации, это нормально, поскольку полностью их избежать невозможно. Однако необходимо стараться минимизировать количество негативных моментов в жизни, поскольку стресс влияет не только на ваше настроение, но и на физическое состояние. И мы сейчас говорим не о популярных в интернете фразах, наподобие «шейная боль символизирует груз обиды на окружающих», которые не имеют ничего общего с настоящим понятием «психосоматические заболевания».

Все дело в том, что стресс – это вполне обоснованная и нормальная защитная реакция человека на внешние раздражители, которые нарушают наш эмоциональный баланс. Это и является истинной причиной появления различных психосоматических заболеваний. Для борьбы со стрессом в нашем организме предусмотрена специальная защита, которая активирует выбросы определенных гормонов, позволяющих мобилизовать все силы организма на борьбу с внешним раздражителем. Однако, благодаря эволюции, современному человеку не нужно постоянно быть готовым бороться за свою жизнь, вот и получается, что на некоторые, казалось бы, простые стрессовые ситуации наш организм реагирует точно так же, как при прямой угрозе для жизни.

Гормоны, которые выбрасываются в нашем организме для помощи при стрессе, усиливают скорость реакции, повышается сердцебиение, расширяются зрачки, сужаются сосуды, уменьшается мочевыделение, благодаря чему увеличивается трудоспособность и устойчивость нашего организма. Однако у подобной реакции есть и обратная сторона: в связи с тем, что в современном мире стрессовые ситуации нас окружают повсюду, происходит истощение организма. Так, например, из-за частого повышения сердцебиения и изменения ширины сосудов, у человека возникают различные проблемы с сердцем.

Как видите, все психосоматические заболевания имеют вполне простое физиологическое объяснение. Именно поэтому необходимо минимизировать количество стрессовых ситуаций, больше времени уделять тому, что вам нравится, и просто отдыхать.

http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/obraz-zhizni/vliyanie-stressa-na-organizm/

Втр, 12/25/2018 - 12:03

Адрес редакции

628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

Хӑнты ясӑң

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Вр.и.о директора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры