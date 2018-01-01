Финансовые пирамиды возрождаются вновь

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Вам предлагают вложить деньги под невероятно высокие проценты, гарантируют доходность, а за привлечение «новичка» обещают вознаграждение? Будьте осторожны: такая компания, скорее всего, может оказаться «финансовой пирамидой».
Многие еще помнят 90-е годы, когда от деятельности всевозможных «МММ», «Властилин», «Хопер-Инвест», «Гермес» и прочих подобных компаний пострадали миллионы доверчивых жителей страны. Инвестиционный опыт, накопленный подавляющим большинством россиян к тому времени, был крайне мал и, по сути, ограничивался вкладом в сберкассе, в крайнем случае – приобретением облигаций государственного займа. Казалось бы, сейчас граждане стали намного опытнее. Тем не менее, появляются новые финансовые пирамиды, и число желающих вступить в них не уменьшается. За 2015-2018 годы Банком России на территории страны зафиксирована деятельность более 650 таких организаций и интернет-проектов, это время можно назвать периодом бурного возрождения финансовых пирамид. За 9 месяцев этого года выявлены 134 финансовые пирамиды.
Банк России выделяет их основные внешние признаки:
- не имеет лицензии Банка России на осуществление заявленной деятельности или записи в государственных реестрах Банка России;
- обещает инвесторам доходы, значительно превышающие среднерыночный уровень - более 20% годовых;
- гарантирует доходность операций на фондовом рынке;
- ведет агрессивную рекламную кампанию в СМИ, интернете и соцсетях;
- не ведет реальной экономической деятельности;
- не включает в договор с инвестором свою ответственность перед ним даже в случае прекращения договорных отношений и невыполнения обязательств.
Пирамиды могут действовать в различных юридических формах, таких как микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, общества с ограниченной ответственностью и др. В случае, когда мошенники маскируются под потребительские общества, они активно привлекают денежные средства под видом паев и обещают вложить деньги в высокодоходные бизнес-проекты. На первых порах они, как правило, выплачивают проценты, создавая иллюзию успешной надежной компании. Но со временем выплаты прекращаются, а мошенники с деньгами исчезают.
Все чаще площадками для вовлечения доверчивых россиян в финансовые мошеннические схемы становятся популярные интернет-мессенджеры, социальные сети. В такие схемы активно включается и молодежь, которая воспринимает проект как игру, развлечение. Подобной схемой вовлечения граждан в проект активно пользовалась группа российских и иностранных компаний «Кэшбери», действовавшая во многих городах России.
«Кэшбери» вела агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, в Instagram, обещала доходность до 600% годовых, строила свою деятельность на принципах сетевого маркетинга.
По экспертным оценкам, группа компаний "Кэшбери" привлекла деньги от нескольких десятков тысяч человек, потенциальный ущерб может превысить миллиард рублей.
Как сообщили в Уральском ГУ Банка России, в III квартале 2018 года на территории Уральского федерального округа была выявлена одна организация, которая имела признаки «финансовой пирамиды» (в настоящее время в отношении организаторов «финансовой пирамиды» возбуждено уголовное дело п ост. 172.2 УК РФ). Данная организация работала на территории Екатеринбурга и Тюмени, размещала рекламу в местных СМИ, распространяемых бесплатно по почтовым ящикам. Гражданам же предлагалось вложить средства под 35-40% годовых. Кроме того, организация имела сайт, на котором размещалось аналогичное предложение. Ущерб пострадавшим оценивается в несколько миллионов рублей. Деньги привлекались, преимущественно, в наличной форме при заключении договоров займа в офисах компании.
Как же уберечь себя от мошенников?
Прежде всего, не стоит поддаваться соблазну получения «легких» денег. Нужно внимательно изучить организацию, которой вы собираетесь доверить свои сбережения на сайте Банка России www.cbr.ru («Справочник по кредитным организациям», «Справочник участников финансового рынка»). Уточнить информацию по действующим финансовым организациям можно также по телефону горячей линии Банка России 8-800-300-30-00.
Не принимайте поспешных решений, лучше проконсультируйтесь с юристом или независимым финансовым консультантом. Помните, что застрахованы только вклады в банках Российской Федерации в размере до 1 млн 400 тыс. рублей!
Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой пирамиды, не доверяйте свои деньги, а сообщите о ней на электронный адрес Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России 71svcoffice@cbr.ru или по почте – 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48.