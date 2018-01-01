На межселенной территории Сургутского района введут особый противопожарный режим

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Особый противопожарный режим будет введен на межселенной территории, а также в поселке Банный и деревне Юган Сургутского района 29 декабря. Он продлится вплоть до окончания новогодних каникул.
Об этом свидетельствует соответствующее постановление администрации Сургутского района. Власти муниципалитета будут «дежурить» совместно с экстренными службами и руководством дачных кооперативов. О введении ограничительных мер председатели и жители местных СНТ/ ДНТ были предупреждены заранее. Заседание рабочей группы по комплексному рассмотрению вопросов деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с их участием прошло во второй половине декабря. Участникам встречи напомнили, что требования, которые устанавливаются на период действия особого противопожарного режима, должны исполняться всеми организациями, независимо от формы собственности, действующими на межселенной территории Сургутского района, а также в поселке Банный и деревне Юган. Неукоснительное исполнение правил техники безопасности требуется, в том числе, и от жителей этих населенных пунктов. Специально для них управлением по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района была разработана памятка. В инструкцию, которую многим вручили лично в руки, подробно описано, как действовать в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. В частности, внимание владельцев дач обращается на состояние дымоходов, печей и каминов – их исправность рекомендуется проверить заранее. Запрещается использовать для розжига бензин, керосин и любые другие горючие жидкости.
- Особое внимание следует уделить электроприборам. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также перегружать сети, - отмечает начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района Алла Вавилина. – При топке печи не торопитесь - холодный дом не прогреется за минуту от того что топка печи будет забита «битком», а вот перекал печи или трубы получить вполне возможно. Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости запрещается. За несколько часов до сна прекратите топку печи, что бы успели прогореть все дрова и угли.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться в муниципальное казенное учреждение «Едино-дежурно диспетчерскую службу Сургутского района» по тел. 112 (с мобильных телефонов), 8(3462) 529-112 «КРУГЛОСУТОЧНО».
Справка:
По данным управления по делам ГО и ЧС администрации Сургутского района, за истекший период 2018 года на территории Сургутского района зарегистрировано 148 пожаров, из которых в 34 случаях причины их возникновения связаны с неправильным монтажом или эксплуатацией печного оборудования и использованием самодельных электронагревательных приборов. Рост по сравнению с прошлым годом составил 21,4%. Строения, расположенные на территории кооперативов, имеют как правило печное отопление.
Сургутский район образован 11 января 1924 года. Это самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности населения (122 000 человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тысяч квадратных километров. Протяженность границ – 1800 км, с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время Сургутский район – это составная часть Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которая включает в себя четыре городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово и девять сельских поселений: Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.
Управление общественных связей и информационной политики Сургутского района