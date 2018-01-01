Обсудили важные направления этнокультурного образования

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В департаменте образования и молодежной политики прошел научно-координационный совет по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В нем приняли участие директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. Дренин, советник первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Савина, директор АУ «Институт развития образования» Г.В. Дивеева, начальник непрерывного образования КМНС Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.Б. Костылева, члены Совета и другие приглашенные лица. Участники совещания обсудили четыре вопроса по повестке и внесли дополнительные предложения по усовершенствованию и повышению качества этнообразовательного процесса.
Первым прозвучал доклад заведующей Центром психолого-педагогической помощи и сопровождения института развития образования Югры И. Журавлевой. Она ознакомила членов Совета с результатами работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из числа коренных малочисленных народов Севера. Деятельность комиссии по ПМПК представляет собой многоуровневую систему психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, она включает психолого-медико-педагогические консилиумы образовательных организаций, комиссии муниципального уровня и центральной психолого-медико-педагогической комиссии Югры.
Проверка комплексного диагностирования детей дошкольного и школьного возраста осуществляется только по заявлению родителей. По словам И. Журавлевой, данная комиссия устанавливает или не устанавливает статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья», а также определяет образовательную программу и форму обучения, специальные образовательные условия для детей с ОВЗ. Так по состоянию на 1 января 2017 в Югре был зарегистрирован 721 ребенок с ОВЗ из числа КМНС, что составляет 4,5% от общего числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов в округе. В 2018 году по заявлению родителей из числа ханты, манси и ненцев диагностировали 41 ребенка. По всем показаниям в норме оказалось 9 детей, у остальных выявлено различные нарушения жизненно-важных функций организма. Общий процент обхвата ПМПК по всем группам детей меняются не в лучшую сторону, возможно, это связано проверкой
высокотехнологическими аппаратами.
С. Слинкин, заместитель директора по учебно-методической работе института развития образования, сообщил о мониторинге реализации мер по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера ХМАО-Югры.
После обсуждения всех вопросов в протокол заседания внесли все важные предложения, прозвучавшие от экспертов из числа коренных малочисленных народов Севера. В частности в режиме ВКС иметь возможность задать вопросы директорам школ-интернатов и муниципальным чиновникам.
Тамара Мерова