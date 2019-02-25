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Язык общения – это один из самых важных инструментов развития человеческого общества, необходимый для сбережения духовного наследия, уклада и обычаев. Национальная культура народа жива до тех пор, пока сохраняется национальный язык. Чтобы способствовать сохранению разнообразия национальной самобытности, по инициативе ООН был провозглашён Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля.
К этому празднику 16 февраля 2019 года в Берёзовской центральной детской библиотеке было подготовлено и проведено мероприятие «Язык родной, дружи со мной!». Ведущие в национальных нарядах поприветствовали гостей на языках народов манси, ханты, коми-зырян и, конечно же, русских. Рассказали ребятам и их родителям о разных народах, языках, культуре и традициях. На мероприятии В.А. Захарьянц на санквылтапе исполнила мансийский наигрыш. Затем дети с удовольствием повторяли новые, незнакомые слова на языках коренных малочисленных народов Севера. В зале при помощи имитированных чума, леса и костра с элементами национальных орнаментов был создан национальный колорит.
Участники из детского сада «Кораблик» (руководитель Л.И. Кислобаева) представили сказку «Мышонок и медведь» и танец «Увезу тебя я в тундру».
Основная цель этого праздника – сохранение языковых и культурных традиций малых народностей.
Никто не отрицает важность и необходимость изучения языков других народов, поскольку это возможность понять, как видят мир другие народы. Но не менее важно с уважением относиться к национальным языкам, особенно, в том случае, если его носителей немного, и он находится под угрозой исчезновения.
Н.А. Буткова, заведующий Березовской центральной детской библиотекой