Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках - 2019»

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Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках - 2019»

Ежегодно 21 февраля мировой общественностью отмечается Международный день родного языка. В этот день в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проводится образовательная акция «Фронтальный диктант на родном (хантыйском, мансийском, ненецком) языке», инициатором которой в 2015 г. выступил Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.

 

За три года в акции приняло участие   свыше 1 500 человек из 11 Муниципальных образований ХМАО - Югры, 2 Муниципальных образований ЯНАО, г.  Санкт-Петербурга и  г. Ивделя Свердловская область, а также Венгрии и Германии. 

 

2019 год Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций объявлен Международным годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к критическим рискам, которые угрожают языкам коренных народов и повысить значимость этих языков в интересах устойчивого развития мира.

 

В ХМАО - Югре акция проводится  21 февраля 2019 года в 12.00 ч.

 

Площадки проведения Фронтального диктанта

 

№ п/п

Муниципальное образование

Учреждение

Адрес

 

 

Муниципальное образование г. Ханты-Мансийск 

 

 
  1.  

г. Ханты-Мансийск

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14А 

 
  1.  

г. Ханты-Мансийск

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека»

г. Ханты-Мансийск,

ул. Мира, д. 11

 
  1.  

г. Ханты-Мансийск

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детский этнокультурно-образовательный центр»

г. Ханты-Мансийск

ул. Мира, д. 52

 
  1.  

г. Ханты-Мансийск

Автономное учреждение профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16а

 
  1.  

г. Ханты-Мансийск

Общественная организация «Спасение Югры»

ул. Безноскова, 2А

 

 

Муниципальное образование Ханты-Мансийский район

 

 
  1.  

с. Кышик

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»

с. Кышик,

ул. Школьная д.7

 
  1.  

д. Согом

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  Ханты-Мансийского района

«Средняя общеобразовательная школа  д. Согом»

 д. Согом,

ул. Молодежная, д.2

 

 

Муниципальное образование Берёзовский район

 

 
  1.  

пгт. Берёзово

Муниципальное бюджетное учреждение «Березовский районный Дом культуры»

пгт. Березово,

ул. Советская 46.

 
  1.  

п. Ванзетур

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская средняя общеобразовательная школа»

п. Ванзетур,

 ул. Таежная 11

 
  1.  

гп. Игрим

Муниципальное бюджетное учреждение «Березовский районный дом культуры» обособленное подразделение «Игримский центр ремесел, прикладного творчества и национальных культур»

п. Игрим,

ул. Устрёмская, д. 2А

 
  1.  

гп. Игрим

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Игримский политехнический колледж»

ул. Северная, д. 12

 
  1.  

п. Саранпауль

 

Саранпаульская сельская библиотека Филиал муниципального казённого учреждения Берёзовской межпоселенческой центральной районной библиотеки

п. Саранпауль

ул. Клубная, д.1.

 
  1.  

п. Сосьва

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа»

п. Сосьва,   ул.Школьная, 3  

 

 
  1.  

с. Теги

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Тегинская  средняя общеобразовательная школа»

с. Теги,

ул. Таёжная, д.7

 

 

Муниципальное образование Белоярский район

 

 
  1.  

г. Белоярский

 

 

Бюджетное учреждение ХМАО - Югры  «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»,  Белоярский филиал

  

г. Белоярский,

6 микрорайон, д. 11/1

 

г. Белоярский,

4 микрорайон,   д. 4

 
  1.  

с. Ванзеват

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват»

с. Ванзеват,

ул. Школьная, д 1

 

 
  1.  

с. Казым

 

Муниципальное автономное учреждение  культуры  «Библиотека с. Казым им. М.К. Волдиной»

с. Казым, ул. Каксина, д.10

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым»

  с. Казым, ул.Школьная, д.7а.

 

 
  1.  

с. Полноват

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»

с. Полноват,

ул. Собянина, д. 1

 
  1.  

 д. Юильск

Муниципальное учреждение культуры Белоярского района «Дом культуры д. Юильск»

д. Юильск

 
  1.  

 с. Варьеган

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»

(с. Варьеган)

с .Варьеган,

ул. Центральная, д. 5

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя школа» 

ул. Центральная, 23 , с. Варьеган,  

 
  1.  

с. Корлики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа»

с. Корлики,

ул. Дружбы, д. 2а

 
  1.  

с.п. Ларьяк

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ларьякская средняя школа"

с.п. Ларьяк,

 ул. Кербунова, д.10

 
  1.  

Нижневартовский район

Спортивно-оздоровительный комплекс Радуга

Нижневартовский район, Самотлорское местрождение нефти

 

 

Муниципальное образование Октябрьский  район

 

  
  1.  

д. Нижние Нарыкары

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа"

д.Нижние Нарыкары,

ул. Школьная, д. 8

  

 

Муниципальное образование Кондинский район

 

  
  1.  

д. Шугур

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шугурская средняя общеобразовательная школа»

д. Шугур,  

ул. Школьная, 8, д.    

  
  1.  

с.п. Половинка

Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова

п. Половинка,

ул. Рыбников, д. 8

  

 

Муниципальное образование г. Сургут

  
  1.  

г. Сургут

Бюджетное учреждение высшего образования  «Сургутский государственный университет ХМАО - Югры»

г. Сургут

пр. Ленина, 1

  

 

Муниципальное образование Сургутский  район

 

  
  1.  

г. Лянтор 

Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»

г. Лянтор

1 микрорайон, строение 15/1

  
  1.  

д. Лямина

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная школа»

 д. Лямина, ул. Кооперативная, д. 18

  
  1.  

 с.п. Угут

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа»

с.п. Угут,

ул.Львовская, 26,

 
  1.  

д. Русскинская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа»

д. Русскинская,

ул. Набережная, д. 2в

  
  1.  

с. Сытомино 

Муниципальное  казенное учреждение культуры

«Сытоминский центр досуга и творчества»

с. Сытомино,

ул. Центральная, д.61

  
  1.  

п. Тром-Аган

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» филиал «Тром-Аганская начальная школа –детский сад»

п. Тром-Аган,

ул. Центральная 2

  

 

Муниципальное образование   Нефтеюганский  район

 

  
  1.  

 с. Лемпино

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лемпинская средняя общеобразовательная  школа»

с.п. Лемпино,

ул. Дорожная, д. 2 Б

  

 

Муниципальное образование   г. Пыть-Ях

  
  1.  

г. Пыть-Ях

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»

г. Пыть-Ях,

4 мкр., д.10

  

 

Муниципальное образование г. Мегион

 

  
  1.  

 г. Мегион

Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр»

г. Мегион,

проспект Победы, д. 30

  

 

Муниципальное образование г. Урай

 

  
  1.  

г. Урай

Урайское городское отделение общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры» на базе      муниципального бюджетного учреждения   «Центр дополнительного образования»

 г. Урай,

 ул. Ленина, 97

  

 

Муниципальное образование   г. Санкт-Петербург

 

  
  1.  

г. Санкт-Петербург

 

Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена

 

г. Санкт-Петербург

Пр. Стачек, д.30

 

  
 

 

Муниципальное образование   г. Ивдель Свердловская область

 

  
  1.  

г. Ивдель,

п. Полуночное

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ивделя  п. Полуночное »

г. Ивдель,

п. Полуночное,

ул. Бабкина, д. 3

  

 

Муниципальное образование  Шурышкарский  район ЯНАО

 

  
  1.  

д. Ямгорт

Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарская  централизованная библиотечная система» ф.№8 

 д.Ямгорт,

 ул.Мира 2

  
  1.  

с. Горки

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Горковская средняя общеобразовательная школа»

с. Горки,

ул. Школьная, 8а

  
  1.  

с. Мужи

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Архангельского»

с.Мужи,

ул.Истомина 9

  
  1.  

с. Овгорт

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овгортская школа – интернат среднего общего образования»

с .Овгорт

ул. Кооперативная 5

  
  1.  

 с. Питляр

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Питлярская средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»

с. Питляр,

ул. Набережная, д. 8

  

 

Муниципальное образование г. Салехард ЯНАО

 

  
  1.  

г. Салехард

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Зарубежные площадки

 

  
  1.  

г. Мюнхен, Германия

Institut für Finnougristik-Uralistik

Ludwig-Maximilians-Universität München

Ludwigstr. 31,

80539 Müncheen,

Deutschland

  
  1.  

г. Зирц,

Венгрия

Музей и дом народного творчества им. Антала Регули

8420  г. Зирц, пл. Ракоци д. 10. Венгрия

  

                                                                                  

Ср, 02/20/2019 - 11:32

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