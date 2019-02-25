Образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках - 2019»

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Ежегодно 21 февраля мировой общественностью отмечается Международный день родного языка. В этот день в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проводится образовательная акция «Фронтальный диктант на родном (хантыйском, мансийском, ненецком) языке», инициатором которой в 2015 г. выступил Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок.
За три года в акции приняло участие свыше 1 500 человек из 11 Муниципальных образований ХМАО - Югры, 2 Муниципальных образований ЯНАО, г. Санкт-Петербурга и г. Ивделя Свердловская область, а также Венгрии и Германии.
2019 год Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций объявлен Международным годом языков коренных народов, чтобы привлечь внимание к критическим рискам, которые угрожают языкам коренных народов и повысить значимость этих языков в интересах устойчивого развития мира.
В ХМАО - Югре акция проводится 21 февраля 2019 года в 12.00 ч.
Площадки проведения Фронтального диктанта
|
№ п/п
|
Муниципальное образование
|
Учреждение
|
Адрес
|
|
Муниципальное образование г. Ханты-Мансийск
|
|
|
г. Ханты-Мансийск
|
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
|
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14А
|
|
|
г. Ханты-Мансийск
|
Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека»
|
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 11
|
|
|
г. Ханты-Мансийск
|
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский этнокультурно-образовательный центр»
|
г. Ханты-Мансийск
ул. Мира, д. 52
|
|
|
г. Ханты-Мансийск
|
Автономное учреждение профессионального образования «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»
|
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16а
|
|
|
г. Ханты-Мансийск
|
Общественная организация «Спасение Югры»
|
ул. Безноскова, 2А
|
|
Муниципальное образование Ханты-Мансийский район
|
|
|
с. Кышик
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. Кышик»
|
с. Кышик,
ул. Школьная д.7
|
|
|
д. Согом
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района
«Средняя общеобразовательная школа д. Согом»
|
д. Согом,
ул. Молодежная, д.2
|
|
Муниципальное образование Берёзовский район
|
|
|
пгт. Берёзово
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Березовский районный Дом культуры»
|
пгт. Березово,
ул. Советская 46.
|
|
|
п. Ванзетур
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ванзетурская средняя общеобразовательная школа»
|
п. Ванзетур,
ул. Таежная 11
|
|
|
гп. Игрим
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Березовский районный дом культуры» обособленное подразделение «Игримский центр ремесел, прикладного творчества и национальных культур»
|
п. Игрим,
ул. Устрёмская, д. 2А
|
|
|
гп. Игрим
|
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Игримский политехнический колледж»
|
ул. Северная, д. 12
|
|
|
п. Саранпауль
|
Саранпаульская сельская библиотека Филиал муниципального казённого учреждения Берёзовской межпоселенческой центральной районной библиотеки
|
п. Саранпауль
ул. Клубная, д.1.
|
|
|
п. Сосьва
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосьвинская средняя общеобразовательная школа»
|
п. Сосьва, ул.Школьная, 3
|
|
|
с. Теги
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тегинская средняя общеобразовательная школа»
|
с. Теги,
ул. Таёжная, д.7
|
|
Муниципальное образование Белоярский район
|
|
|
г. Белоярский
|
Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок», Белоярский филиал
|
г. Белоярский,
6 микрорайон, д. 11/1
|
|
г. Белоярский,
4 микрорайон, д. 4
|
|
|
с. Ванзеват
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Ванзеват»
|
с. Ванзеват,
ул. Школьная, д 1
|
|
|
с. Казым
|
Муниципальное автономное учреждение культуры «Библиотека с. Казым им. М.К. Волдиной»
|
с. Казым, ул. Каксина, д.10
|
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым»
|
с. Казым, ул.Школьная, д.7а.
|
|
|
с. Полноват
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»
|
с. Полноват,
ул. Собянина, д. 1
|
|
|
д. Юильск
|
Муниципальное учреждение культуры Белоярского района «Дом культуры д. Юильск»
|
д. Юильск
|
|
|
с. Варьеган
|
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»
(с. Варьеган)
|
с .Варьеган,
ул. Центральная, д. 5
|
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варьеганская общеобразовательная средняя школа»
|
ул. Центральная, 23 , с. Варьеган,
|
|
|
с. Корлики
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Корликовская общеобразовательная средняя школа»
|
с. Корлики,
ул. Дружбы, д. 2а
|
|
|
с.п. Ларьяк
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ларьякская средняя школа"
|
с.п. Ларьяк,
ул. Кербунова, д.10
|
|
|
Нижневартовский район
|
Спортивно-оздоровительный комплекс Радуга
|
Нижневартовский район, Самотлорское местрождение нефти
|
|
Муниципальное образование Октябрьский район
|
|
д. Нижние Нарыкары
|
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Нижне-Нарыкарская средняя общеобразовательная школа"
|
д.Нижние Нарыкары,
ул. Школьная, д. 8
|
Муниципальное образование Кондинский район
|
|
д. Шугур
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шугурская средняя общеобразовательная школа»
|
д. Шугур,
ул. Школьная, 8, д.
|
|
с.п. Половинка
|
Муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова
|
п. Половинка,
ул. Рыбников, д. 8
|
Муниципальное образование г. Сургут
|
|
г. Сургут
|
Бюджетное учреждение высшего образования «Сургутский государственный университет ХМАО - Югры»
|
г. Сургут
пр. Ленина, 1
|
Муниципальное образование Сургутский район
|
|
г. Лянтор
|
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»
|
г. Лянтор
1 микрорайон, строение 15/1
|
|
д. Лямина
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ляминская средняя общеобразовательная школа»
|
д. Лямина, ул. Кооперативная, д. 18
|
|
с.п. Угут
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Угутская средняя общеобразовательная школа»
|
с.п. Угут,
ул.Львовская, 26,
|
|
д. Русскинская
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русскинская средняя общеобразовательная школа»
|
д. Русскинская,
ул. Набережная, д. 2в
|
|
с. Сытомино
|
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Сытоминский центр досуга и творчества»
|
с. Сытомино,
ул. Центральная, д.61
|
|
п. Тром-Аган
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» филиал «Тром-Аганская начальная школа –детский сад»
|
п. Тром-Аган,
ул. Центральная 2
|
Муниципальное образование Нефтеюганский район
|
|
с. Лемпино
|
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лемпинская средняя общеобразовательная школа»
|
с.п. Лемпино,
ул. Дорожная, д. 2 Б
|
Муниципальное образование г. Пыть-Ях
|
|
г. Пыть-Ях
|
Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека-музей»
|
г. Пыть-Ях,
4 мкр., д.10
|
Муниципальное образование г. Мегион
|
|
г. Мегион
|
Муниципальное автономное учреждение «Региональный историко-культурный и экологический центр»
|
г. Мегион,
проспект Победы, д. 30
|
Муниципальное образование г. Урай
|
|
г. Урай
|
Урайское городское отделение общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры» на базе муниципального бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования»
|
г. Урай,
ул. Ленина, 97
|
Муниципальное образование г. Санкт-Петербург
|
|
г. Санкт-Петербург
|
Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена
|
г. Санкт-Петербург
Пр. Стачек, д.30
|
Муниципальное образование г. Ивдель Свердловская область
|
|
г. Ивдель,
п. Полуночное
|
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ивделя п. Полуночное »
|
г. Ивдель,
п. Полуночное,
ул. Бабкина, д. 3
|
Муниципальное образование Шурышкарский район ЯНАО
|
|
д. Ямгорт
|
Муниципальное бюджетное учреждение «Шурышкарская централизованная библиотечная система» ф.№8
|
д.Ямгорт,
ул.Мира 2
|
|
с. Горки
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горковская средняя общеобразовательная школа»
|
с. Горки,
ул. Школьная, 8а
|
|
с. Мужи
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В. Архангельского»
|
с.Мужи,
ул.Истомина 9
|
|
с. Овгорт
|
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Овгортская школа – интернат среднего общего образования»
|
с .Овгорт
ул. Кооперативная 5
|
|
с. Питляр
|
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Питлярская средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»
|
с. Питляр,
ул. Набережная, д. 8
|
Муниципальное образование г. Салехард ЯНАО
|
|
г. Салехард
|
Страница в социальной сети Вконтакте «Я люблю хантыйский язык»
|
Зарубежные площадки
|
|
г. Мюнхен, Германия
|
Institut für Finnougristik-Uralistik
Ludwig-Maximilians-Universität München
|
Ludwigstr. 31,
80539 Müncheen,
Deutschland
|
|
г. Зирц,
Венгрия
|
Музей и дом народного творчества им. Антала Регули
|
8420 г. Зирц, пл. Ракоци д. 10. Венгрия