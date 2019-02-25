Воспевая родной язык

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Уже стало доброй традицией, начиная с 2017 года в канун празднования Международного дня родного языка, учреждённого по инициативе ЮНЕСКО на Генеральной конференции 17 ноября 1999 года, проведение творческих литературных вечеров. Идейными вдохновителями «певцов родного языка» стали активные лидеры региональной общественной организации «Спасение Югры».
Стоит отметить, проект «Я воспеваю родной язык!» с каждым годом расширяет свои границы. Литературный вечер, посвящённый Международному Дню родного языка, в прошлом году нашёл своё продолжение в лице жителей деревни Нумто Белоярского района. Сельчане на площадке сельского Дома культуры организовали теплую встречу, где читали стихи на хантыйском и ненецком языках. Характерной особенностью жителей Нумто является то, что если житель деревни представляет народ ханты, то он, помимо хантыйского языка, обязательно владеет и ненецким языком, и наоборот.
Отрадно, что 2019 год Генеральной Ассамблеей ООН объявлен Международным годом языков коренных народов. В связи с этим, активисты-общественники «Спасение Югры» предлагают жителям окружной столицы цикл мероприятий «Неделя родного языка в Югре «Я воспеваю родной язык!», который проходит с 18 по 22 февраля 2019 года.
Во время праздничной недели в учреждениях окружной столицы, где сохраняют, развивают, популяризируют, а самое главное чтут родные языки и культуры народов ханты и манси, состоится ряд мероприятий.
Торжественное открытие «Недели родного языка в Югре «Я воспеваю родной язык!» состоялось 18 февраля в Театре обско-угорских народов «Солнце». В тёплой, дружественной обстановке участники встречи от мала до велика по истине воспели родной язык. Звучание хантыйского и мансийского слова, словно бальзам на душу, согрел всех гостей.
19 февраля в 12:00 в Детском этнокультурно-образовательном центре прошёл фестиваль «Сэрипос» («Заря»). Учащиеся центра не только мастерски представили всём своем многообразии традиционную культуру обских угров, но и организовали мастер-классы. Здесь каждый желающий смог испробовать свои способности, поиграть на музыкальных инструментах, спеть песню, станцевать, сделать куклу-закрутку, даже почувствовать себя в роли настоящего артиста.
20 февраля в 14:00 в ЮГУ в рамках проекта «Литературная гостиная музея «Торум Маа» состоится презентация 4 тома книги «Именитые богатыри Обского края». Четвертая книга завершает проект Ювана Шесталова в год 200-летия со дня рождения Антала Регули.
В 15:00 также в стенах университета состоится круглый стол «Молодёжь. Язык без границ».
21 февраля в 12:00 в офисе ОО «Спасение Югры» впервые будет проведен фронтальный диктант на хантыйском и мансийском языках.
В 15:00 в офисе Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоится презентация Медиа-проекта «Фоторетроспектива: обские угры».
22 февраля в 11:00 в Государственной библиотеке Югры в режиме видеоконференцсвязи состоится «Живой разговор» прямое общение с учителями и учащимися школ округа, на котором состоится подведение итогов «Недели родного языка «Я воспеваю родной язык!».
Приглашаем всех желающих!
Ирина САМСОНОВА