Основные тезисы из Послания президента РФ Федеральному собранию в 2019 году

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20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин в 15-й раз выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. В своей речи глава государства рассказал об итогах прошлого года, планах на этот и последующие годы, а также дал множество поручений и распоряжений.
В Москве, в Гостином дворе состоялось оглашение ежегодного Послания к Федеральному собранию Президента России Владимира Путина. Свою речь глава государства начал с заявления о том, что это послание «сосредоточено, прежде всего, на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития». Поэтому первые минуты своего выступления Владимир Путин посвятил своему последнему майскому указу. В нем идет речь о борьбе с бедностью и повышении благосостояния населения. Глава государства подчеркнул, что ресурсы для этого есть:
Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае, для нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан – всей страной. Ими нужно распорядиться так, чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей.
О детских пособиях
Далее Владимир Путин перешел к конкретным поручениям и планам. И начал он с поддержки семей с детьми. По его словам, речь идет даже не о планах, а о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей. В этот пакет, в частности, вошли такие меры:
Повышение порога дохода, дающего право на получение выплаты на второго ребёнка из средств материнского капитала, до двух прожиточных минимумов на члена семьи. По словам президента, это «позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты, помощью государства смогут воспользоваться порядка 70% семей». Новый порядок планируют запустить уже с 1 января 2020 года.
Повышение пособия по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей с 1 июля 2019 года.
Снижение налоговой нагрузки на семьи с детьми. Как сказал Владимир Путин:
Принцип должен быть очень простой: больше детей – меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка.
Об ипотеке
Еще одной мерой поддержки семей глава государства назвал снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем — до 8% и ниже, как это предусмотрено в майском указе. Кроме того, президент предложил распространить льготные условия по субсидированной ипотеке для семей с детьми на весь ее срок, а не только на первые 3-5 лет. Как сказал Владимир Путин:
Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы на длительную, среднесрочную как минимум перспективу, «вдолгую». А сейчас получается: взяли кредит, начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита.
А вот семьи с тремя детьми получат фактически второй материнский капитал в размере 450 тысяч рублей. Именно на такую сумму будут погашать их задолженность по ипотеке по распоряжению Владимира Путина. При этом новая социальная выплата начинает действовать задним числом — с 1 января 2019 года. Как сказал президент:
Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры.
И средства в бюджете на такие дополнительные меры социальной поддержки в бюджете, по словам Владимира Путина, есть. Уже в этом году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м — 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м — 30,1 миллиарда рублей.
Также Владимир Путин пообещал решить вопрос с ипотечными каникулами для тех граждан, которые взяли в ипотеку единственное жилье и потеряли работу.
О социальном контракте
Владимир Путин предложил ввести на федеральном уровне дополнительную меру поддержки граждан, которые оказались в сложной ситуации. По словам главы государства:
Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Опыт некоторых наших регионов показывает, что можно эффективно работать на этом направлении. Я назову эти регионы: это Калужская, Ульяновская, Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать так называемый социальный контракт.
Суть этого проекта заключается в том, что государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве и повышении квалификации. Для этого выделяются финансовые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, а также на переобучение. В свою очередь человек берёт на себя обязательства по индивидуальной программе. Есть положительный опыт применения такой системы в других странах. Как сказал глава государства:
Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность сделать это.
О пенсиях
В части Послания, посвященной пенсионной реформе, Владимир Путин отметил, что далеко не все российские пенсионеры получили обещанную им прибавку к пенсии. По словам главы государства:
В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Многие здесь, в зале, наверное, понимают, о чём идёт речь. Мы ведь или из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум сравнялся либо превысил. Перестали эти доплаты делать, вот и всё.
Президент поручил срочно исправить эту несправедливость — не просто сделать перерасчет пенсий, но и возместить пенсионерам суммы, которые они недополучили за первые два месяца. По его словам:
Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.
Далее Путин говорил о здравоохранении, организации паллиативной помощи и «мусорной реформе». Он отметил, что нельзя просто повышать плату за вывоз мусора, не улучшая при этом качество самой услуги. Президент поручил прокуратуре и общественникам организовать контроль над деятельностью организаций, ответственных за вывоз и переработку мусора.
О программе «Земский доктор» и «Земский учитель»
Владимир Путин отметил важность развития образования и медицины в сельской местности. В связи с этим он поручил:
расширить действие государственной программы «Земский доктор» на врачей старшего возраста;
с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят переехать работать в сёла и малые города.
Об экономике
В масштабах развития экономики России в целом Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку РФ:
вновь войти в целевые показатели инфляции;
обеспечить опережающий темп роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей,
увеличить несырьевой экспорт более чем в полтора раза за 6 лет;
улучшить деловой климат и качество национальной юрисдикции для повышения инвестирования. Рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6–7 %;
снять инфраструктурные ограничения для развития экономики.
Как подчеркнул президент:
Доступ к заказам должен быть равным (во всяком случае для своих, для национальных компаний), чтобы побеждали те, кто докажет свою состоятельность напряженной работой и результатами, готовностью меняться, внедрять передовые технологии и повышать производительность труда, предлагать лучший, конкурентный товар.
Также Владимир Путин напомнил о необходимости прекращения необоснованного уголовного преследования бизнеса и поручил создать специальный ресурс, с помощью которого предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и добиться рассмотрения вопроса по существу. Надзорным органам также поручено не просто пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности, но и избавить бизнес от устаревших нормативно-правовых актов.
Как отметил президент:
Давайте действительно подведем черту, и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив.
Далее глава государства рассказал о масштабных инфраструктурных, технологических, цифровых и других проектах. Коснулся внешней политики, в частности взаимоотношений с США, а также, уже по традиции, рассказал о новых видах вооружения.
Источник: http://ppt.ru