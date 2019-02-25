Совет законодателей обсудит реализацию Послания Президента России

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По словам Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, это важно, поскольку многие вопросы, затронутые Владимиром Путиным в его Послании к Федеральному Собранию, относятся к вопросам совместного ведения, и важно учесть предложения регионов. Об этом он сообщил парламентским журналистам по итогам заседания Совета Государственной Думы 20 февраля.
«Для того, чтобы как можно быстрее реализовать поручения Президента, мы сегодня, обсудив эти вопросы в рамках Совета Государственной Думы, договорились создать рабочую группу. Она системно займётся выработкой предложений по подготовке законопроектов», – сказал Вячеслав Володин, добавив, что «законы, которые нам необходимо будет принимать, как правило, касаются совместного ведения».
По его словам, это означает, что надо будет «работать и с региональными заксобраниями, с нашими коллегами из регионов». «В этой связи мы договорились уделить внимание реализации Послания в рамках Совета законодателей. Это будет повесткой ближайшего Совета законодателей. На расширенном заседании мы планируем обсудить вопросы обратной связи – как наши коллеги его понимают, и какие предложения уже высказаны», – подчеркнул Председатель ГД.
Вячеслав Володин отметил, что «до этого мы хотели бы проделать часть работы оперативно вместе с Правительством, с экспертным сообществом, потому что звучащие сегодня вопросы требуют реакции как можно более оперативной – Президентом предложено по части из них принять решения, которые будут касаться периода с 1 января 2019 года».
Он напомнил, что Послание носит «многопрофильный характер – это вопросы образования, здравоохранения, социальной поддержки». Но приоритет Послания, по его словам, – оказание поддержки нашим гражданам, которые испытывают трудности, а это многодетные семьи, семьи, где есть дети-инвалиды, пенсионеры, которые получают социальные пенсии и многие другие.
«Предстоит большая работа, и нам необходимо её выполнить качественно и как можно быстрее», – резюмировал Вячеслав Володин.
Пресс-служба Государственной Думы Российской Федерации