Объединение трёх больниц в городе Мегионе

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Объединение трёх больниц в городе Мегионе
фото Н. Меровафото Н. Мерова
фото Н. Мерова

25 февраля 2019 года состоялся брифинг с начальником управления организации медицинской помощи окружного департамента здравоохранения Максимом Викторовичем Малхасьяном.

 

Разговор шёл об объединении «Мегионской городской больницы № 1», «Мегионской городской больницы № 2» посёлка Высокого и «Мегионской городской детской больницы «Жемчужинка» в один медицинский комплекс.

 

М.В. Малхасьян отметил:

 

– По федеральным требованиям, в городах с численностью населения до 300 тысяч человек должна быть одна городская больница. В городе Мегионе проживает 55 тысяч человек, из них 7 тысяч человек являются жителями посёлка Высокий.

В настоящее время на территории муниципального округа осуществляет деятельность пять государственных медицинских учреждений – это две многопрофильных городских мегионских больниц, одна детская клиническая больница, одна психоневрологическая больница и стоматологическая поликлиника.

Планируется реорганизация системы здравоохранения в городе Мегионе. Нормативным основанием является принятое в 2017 году Распоряжение правительства № 454 «О реорганизации некоторых медицинских организаций автономного округа».

Реорганизация коснётся трёх медицинских учреждений – в состав Мегионской городской больницы № 1 вольются Мегионская больница № 2 в посёлке Высоком и Мегионская детская больница «Жемчужинка». Таким образом образуется Мегионская городская больница, которая будет обеспечивать первичной и специализированной медицинской помощью всех жителей города Мегиона, в том числе будет иметь обособленное подразделение-филиал в посёлке Высоком.

 

По словам ньюсмейкера, объединение приведёт к сокращению административно-управленческого аппарата (53 человека), но не приведёт к сокращению медицинского персонала, в дальнейшем планируется его увеличение.  

 

Также М. Малхасьян рассказал, что в Мегионе планируется открытие диализного отделения, которое расположилось в детской больнице «Жемчужинка». Также завершается капитальный ремонт терапевтического отделения больницы в посёлке Высоком.

 

Людмила ГУРЬЕВА 

Мегион вошн хәум пәьница и тӑхия вєры
фото Н. Меровафото Н. Мерова
фото Н. Мерова

Тәнуп тыӑщ 25-митн округ мир ямӑты вєр тәты департамент хуща рәпитты кәща ӑңкӑр хә Максим Малхасьян пиа вәйтантупсы вәс.

 

Мегион вошн хәум пәьница и тӑхия вєрты вєр оӑңӑн путӑр вәс.

 

М.В. Малхасьян лупӑс:

– Федеральной поступсы хўват, 300 щурӑс вәнты хуят вәты вошн тәп и пәьница  мос. Мегион вошн 55 щурӑс хуят вә, щи эвӑт апӑт щурӑс хуят Высокий ай вошн вәӑт.

Ин Мегион вошн вет пәьница рәпит, щит кӑт леккар хот, и няврємӑт пӑта, и психоневрологической па и пєңк ямӑты хот.

2017-мит он округевн «О реорганизации некоторых медицинских учреждений» нємпи поступсы тывӑс. Щи нєпек хўват Мегион вошӑң оӑңмит пәьницая кӑт леккар хот уңӑ, щит Высокий ай вошн вәты кимит лекщитты хот па «Жемчужинка» нємпи Мегион вошӑң няврємӑт пӑта пәьница.

 

Айке тәты хә лупӑс, хуты щи пәьницайтн тохтурӑт па ай тохтурӑт еы рәпитты питӑт. Щи тумпи йиуп тохтурӑт рәпитты вохыйт.

М. Малхасьян лупӑс, ешавә «Жемчужинка» нємпи няврємӑт пӑта леккар хотн диализной тӑхи пўншы па Высокий ай вошн пәьницайн терапевтической хот йит йипаты.

 

Людмила ГУРЬЕВА  

фото Н. Меровафото Н. Мерова
фото Н. Мерова
Втр, 02/26/2019 - 12:09

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