Объединение трёх больниц в городе Мегионе

- Русский
- Хантыйский
25 февраля 2019 года состоялся брифинг с начальником управления организации медицинской помощи окружного департамента здравоохранения Максимом Викторовичем Малхасьяном.
Разговор шёл об объединении «Мегионской городской больницы № 1», «Мегионской городской больницы № 2» посёлка Высокого и «Мегионской городской детской больницы «Жемчужинка» в один медицинский комплекс.
М.В. Малхасьян отметил:
– По федеральным требованиям, в городах с численностью населения до 300 тысяч человек должна быть одна городская больница. В городе Мегионе проживает 55 тысяч человек, из них 7 тысяч человек являются жителями посёлка Высокий.
В настоящее время на территории муниципального округа осуществляет деятельность пять государственных медицинских учреждений – это две многопрофильных городских мегионских больниц, одна детская клиническая больница, одна психоневрологическая больница и стоматологическая поликлиника.
Планируется реорганизация системы здравоохранения в городе Мегионе. Нормативным основанием является принятое в 2017 году Распоряжение правительства № 454 «О реорганизации некоторых медицинских организаций автономного округа».
Реорганизация коснётся трёх медицинских учреждений – в состав Мегионской городской больницы № 1 вольются Мегионская больница № 2 в посёлке Высоком и Мегионская детская больница «Жемчужинка». Таким образом образуется Мегионская городская больница, которая будет обеспечивать первичной и специализированной медицинской помощью всех жителей города Мегиона, в том числе будет иметь обособленное подразделение-филиал в посёлке Высоком.
По словам ньюсмейкера, объединение приведёт к сокращению административно-управленческого аппарата (53 человека), но не приведёт к сокращению медицинского персонала, в дальнейшем планируется его увеличение.
Также М. Малхасьян рассказал, что в Мегионе планируется открытие диализного отделения, которое расположилось в детской больнице «Жемчужинка». Также завершается капитальный ремонт терапевтического отделения больницы в посёлке Высоком.
Людмила ГУРЬЕВА
Тәнуп тыӑщ 25-митн округ мир ямӑты вєр тәты департамент хуща рәпитты кәща ӑңкӑр хә Максим Малхасьян пиа вәйтантупсы вәс.
Мегион вошн хәум пәьница и тӑхия вєрты вєр оӑңӑн путӑр вәс.
М.В. Малхасьян лупӑс:
– Федеральной поступсы хўват, 300 щурӑс вәнты хуят вәты вошн тәп и пәьница мос. Мегион вошн 55 щурӑс хуят вә, щи эвӑт апӑт щурӑс хуят Высокий ай вошн вәӑт.
Ин Мегион вошн вет пәьница рәпит, щит кӑт леккар хот, и няврємӑт пӑта, и психоневрологической па и пєңк ямӑты хот.
2017-мит он округевн «О реорганизации некоторых медицинских учреждений» нємпи поступсы тывӑс. Щи нєпек хўват Мегион вошӑң оӑңмит пәьницая кӑт леккар хот уңӑ, щит Высокий ай вошн вәты кимит лекщитты хот па «Жемчужинка» нємпи Мегион вошӑң няврємӑт пӑта пәьница.
Айке тәты хә лупӑс, хуты щи пәьницайтн тохтурӑт па ай тохтурӑт еы рәпитты питӑт. Щи тумпи йиуп тохтурӑт рәпитты вохыйт.
М. Малхасьян лупӑс, ешавә «Жемчужинка» нємпи няврємӑт пӑта леккар хотн диализной тӑхи пўншы па Высокий ай вошн пәьницайн терапевтической хот йит йипаты.
Людмила ГУРЬЕВА