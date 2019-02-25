Все почтовые отделения труднодоступных поселений Югры оснащены высокоскоростным интернетом

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Почта России в Югре завершила работу по оснащению 213 почтовых отделений округа высокоскоростным интернетом. Из них 45 почтовых отделений находятся в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.
В феврале завершились последние работы по обеспечению интернет-связью почтовых отделений Приполярного, Каменного и Польяново. В декабре прошлого года модернизация связи состоялась в самом удаленном и труднодоступном почтовом отделении региона, в Хулимсунте.
Появление высокоскоростного интернета, скоростью 512 килобит в секунду, обеспечит в труднодоступных населенных пунктах Югры надежную и качественную связь, отметил заместитель директора по IT-технологиям Управления федеральной почтовой службы по Ханты-Мансийскому АО – Югре Максим Шварц.
«Раньше данные о какой-либо финансовой операции: денежном переводе, заявке по оплате коммунальных услуг или сотовой связи, в труднодоступных поселках оформляли на бумажном носителе и отправляли в ближайший город. После чего информацию вносили в программу «Единая система почтовых переводов». Такая процедура могла длиться от двух дней до недели, а при плохих погодных условиях еще дольше, - отметил Максим Шварц. - В настоящее время любые платежи и денежные переводы можно оплатить и получить в короткий срок во всех почтовых отделениях Югры, даже в самых труднодоступных поселках – перевод придет адресату в тот же день».
Кроме того, почтовики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры провели работы по модернизации автоматизированных рабочих мест в крупных городских отделениях связи, а также по расширению каналов передачи данных из отделений связи. Всего в Югре модернизировано порядка 80 рабочих мест, в том числе, в центральном отделении Ханты-Мансийска установлен новый сервер, который позволяет ускорить обработку почтовых операций в несколько раз.
Информационная справка
УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России» - ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 213 отделение почтовой связи, 103 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.