Через несколько часов откроется «Дух огня»

- Русский
- Хантыйский
Накануне торжественного открытия XVII международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с участием кинорежиссёра и президента фестиваля Сергея Соловьёва, директора КТЦ «Югра-Классик» Ларисы Журавлёвой, актёра театра и кино Егора Морозова и кинокритика, председателя отборочной комиссии кинофестиваля Бориса Нелепо.
Фестиваль продлится с 1 по 6 марта, помимо столицы Югры, показы конкурсных фильмов, спектаклей, выставки, лекции и т.д. пройдут в других муниципальных образованиях Югры. Поскольку 2019 год в России объявлен Годом театра, тематика фестиваля обозначена как «Театр и кино» и, в связи с этим, впервые в истории «Духа огня» на церемонии открытия вместо кинофильма будет показан спектакль. Им будет семейный спектакль «СтихоВаренье» благотворительного фонда помощи детям с органическим поражением центральной нервной системы «Галчонок».
Прошло уже 16 фестивалей. Отработан ли механизм подготовки настолько, что не возникает особых проблем при подготовке фестиваля, проходит ли он по накатанной дорожке? На этот вопрос и об истории фестиваля Сергей Соловьёв ответил так:
– Примерно мы знаем, чем все начинается и заканчивается. Но накатанность ничего не гарантирует. Накатанности может быть сколько угодно, а живое фестивальное дело требует твоих личных усилий и усилий товарищей. В 2003 году здесь была совершенно нетронутая зрительская аудитория. Мы начинали, когда совершенно не надеялись собрать зал, например, на польскую картину. Ну не было зала. Я помню, Мария Зверева предложила: «Каждый из вас, режиссёров, который сотрудничает с фестивалем, сделайте картины, которые вы любите, покажите их зрителям. Может, это и будет почвой, чтобы у вас появились общие интересы со зрителем». Я помню, обращаясь тогда к зрителям, сказал: «Вам Господь Бог дал возможность посмотреть фильм Людвига Висконти, одну из лучших картин мира». И они посмотрели его и потом сказали, что такого счастья не испытывали в жизни.
Борис Нелепо – известный российский кинокритик, третий год является председателем отборочной комиссии фестиваля. О механизме отбора картин и подготовки фестиваля сказал:
– Фестиваль мы готовим год. Фестивалю 17 лет, образовалось огромное количество профессиональных связей, к нам присылают заявки на просмотр свои новые картины, как профессионалы, так и независимые продюсеры и режиссёры. Их тоже нужно отсматривать. Часто приходят интересные фильмы, без которых фестиваль бы не состоялся. Уже сейчас можно судить по программе – это абсолютно достойные, мирового уровня фильмы. На отборочной комиссии сначала формируется длинный лонг-лист, он корректируется, потому что на международном конкурсе всего восемь картин. Это непростая задача. Все показы международного конкурса лично веду, представляю, модерирую беседы с режиссёрами и со зрителями. Для меня это важнейшая часть моей работы.
Егор Морозов – наш земляк, он родом из села Половинка Кондинского района. Окончил РАТИ-ГИТИС, сейчас играет в Театре Новых пьес, снимается в кино и на телевидении. В его фильмографии такие фильмы как «Воронины», «Универ. Новая общага», «Секретарша», «Полицейский с Рублевки 3», «Время первых», «Танцы на высоте», «Амбивалентность». Он отметил, что «Дух огня» сыграл определенную роль в его актёрской карьере:
– Я учился в ГИТИСе в мастерской И. Райхельгауза. Туда попал благодаря «Духу огня» и С.А. Соловьёву, потому что в 2011 году театр Райхельгауза приехал сюда, режиссёр отсматривал молодёжь для своей мастерской и меня посмотрел в том числе.
В кино это моё первое появление в главной роли. Очень волнительно. Спасибо Борису Нелепо и фестивалю «Духу огня», что позволили здесь показать фильм «Амбивалентность». Это психологическая драма. Фильм не попал в конкурс, покажем как спецпоказ.
Нужно особо отметить, в конкурсе российских дебютов будет продемонстрирован фильм хантыйского журналиста, сценариста и режиссера Зинаиды Лонгортовой (Салехард) «Хон Юш. Путь от Оби». Это историческая драма о вкладе хантыйской семьи Хартагановых из Шурышкарского района в победу в Великой Отечественной войне. Для народа ханты это историческое событие, так как впервые будет представлен художественный фильм на хантыйском языке.
До открытия фестиваля остались считанные часы – вечером с 18.00 часов по фестивальной традиции участников «Духа огня», гостей и жителей Ханты-Мансийска ожидает «Звёздная дорожка» и церемония открытия кинофестиваля в Концертно-театральном центре «Югра-Классик».
Реональда Ользина
Мухат «Най аңки» нємуп XVII-мит мўвтє кинайт вантӑты хӑр пўншты епийн РИЦ «Югра» хотн кинорежиссёр па щи вєр ух хә Сергей Соловьев, КТЦ «Югра-Классик» хот кәща нє Лариса Журавлева, актёр Егор Морозов па кинайт пириты хә Борис Нелепо айкеӑт ӑкӑтты ёха ай павӑтсӑт.
Мос лупты, щи хӑр ай кєр тыӑщ 1-6-мит хӑтӑтн мӑн, Югра хон вош тумпи кинайт, уңӑтупӑт, вантупсэт, путрупсэт па арсыр утӑт па вошӑтн, кәртӑтн ищи вєрыйт. 2019-мит о Россияйн Год театра аьы, щит пӑты тӑм фестиваль «Театр и кино» нємн пунсы. Щит вўраңӑн «Дух огня» пўншты хӑтӑн кина юкана «СтихоВаренье» нємуп уңӑтуп вантӑы.
Тӑм епийн 16 кинайң хӑр вәс. Мосӑң, щит пӑты щи вєр эщӑтты кєна йис? Щи оӑңӑн па муй щирн оӑң фестиваль мӑнӑс, Сергей Соловьев тӑмиты лупӑс:
– Мўң вәэв, муй щирн кинайт вантӑты хӑр оңӑты па етшуптӑты. Тәп щи хӑр эщӑтты пурайн ищипа арсыр йиуп вєрӑт тывӑт. 2003-мит он, хән оӑң пўш тӑта фестиваль вєрсўв, тӑм мўв мир хуна щив яңхты ӑн вәнсӑт па щи пурайн шим хуят кина вантсӑт. Нәмєм, Мария Зверева мўңева лупӑс: «Нын, режиссерӑт, щимӑщ кинайт вєратн, ән нынана па мира щитӑт әмӑщ вантты ат вәс. Щи пурайн кинайт вантты ёха лупсум: «Тәрум Ащи нынана Людвиг Висконти кина вантты щир мӑс, тәрум ипийн щит мєт ям кина». Ӛхӑт ыв щи ут вантсӑт па лупсӑт, ывеа щўняң вәс щи кина вантты.
Борис Нелепо – щит российской кинокритик, хәмит пўш ўв тӑм фестивальн кинайт нух вантӑ па мєт ям утӑт пирий. Щи оӑңӑн лупӑс:
– Фестиваль мўң о мӑр эщӑтўв. Щи хӑра 17 о па арсыр продюссерӑт, режиссерӑт кинайа мўңева вантӑты китӑт. Щитӑт кўтн ар ям кина, щитӑт такы ән фестиваль иса ӑн тывӑс. ыв мировой щир тӑйӑт. Мєт сыры мўң ар кина вантўв, щитӑт эвӑт мўвтє кӑсупсыя нив ут пириўв. Щит авӑрт вєр. Щӑта кинайт вантӑты пурайн режиссёрӑт па кина вантты ёх пиа вәйтантыйум па путӑртум. Щит ищи вуаң рәпата.
Егор Морозов Кондинской районӑн Половинка кәртӑн сєма питӑс. ўв РАТИ-ГИТИС нємуп тӑхи етшуптӑс, интум Театр Новых пьес нємуп тӑхийн рәпит, щӑта кинайн па телевидения хущи юнтӑ. Интум вәнты ўв «Воронины», «Универ. Новая общага», «Секретарша», «Полицейский с Рублевки 3», «Время первых», «Танцы на высоте» па «Амбивалентность» кинайт хущи юнтӑс. ўв лупӑс, хуты «Дух огня» ўвеа нётӑс вәтаң хуята йиты:
– Ма ГИТИСӑн И. Райхельгауз хущи вәнтыйсум. Щив «Дух огня» па С.А. Соловьев унтасн питсум, вантэ, 2011-мит он И. Райхельгауз тыв юхтӑс па тӑта айат ёх нух вантӑс, ән ӛхӑт ўв хущеа вўты.
Интум тӑта «Амбивалентность» нємуп кина вантӑы, щӑта ма оӑң пўш вуаң актёра вәум. Пәмащипа Борис Нелепо па «Дух огня» хӑра, ыв єсӑсӑт щи кина тӑта мира вантӑты спецпоказ нємуп тӑхийн.
Мос нємасыя лупты, российской дебют нємуп тӑхийн «Хон Юш. Путь от Оби» нємуп кина вантӑы. Щи утн ор вош районӑн вәты Хартагановӑт семья оӑңӑн путӑр мӑн, муй щирн ыв Вуаң Отечественной аь пурайн вуракӑт нумпийн нух питты нётсӑт. Щи кина хӑнты журналист, сценарист па режиссёр Зинаида Лонгортова (Пуңавӑт вош) эщӑтӑс. Щит мєт оӑң кина, хута хӑннєхәйт хӑнты ясӑңӑн путӑртӑт.
«Най Аңки» пўншты вәнты муӆтыкєм щос хӑщӑс. 18.00-мит щосн «Дух огня» нємуп хӑрн «Звёздная дорожка» хўват актёрӑт па режиссёрӑт шәшты питӑт, ӛхӑт «Югра-Классик» хотн фестиваль пўншы.
Реональда Ользина