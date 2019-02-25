В Югре почти 500 представителей коренных народов получают социальную пенсию

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В Югре почти 500 представителей коренных народов получают социальную пенсию

По данным отделения Пенсионного фонда России в автономном округе, 469 представителей коренных малочисленных народов Севера являются получателями социальной пенсии в Югре.

Такое право без предъявления требований к стажу имеют женщины в возрасте 50 лет и мужчины в возрасте 55 лет из числа коренных малочисленных народов Севера. Напомним, что постановлением правительства России №1049 от 01.10.2015 утвержден перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости.

На день назначения пенсии граждане, претендующие на социальную пенсию, должны постоянно проживать в районах проживания малочисленных народов Севера.

Необходимо отметить, что с 1 января 2019 года социальная пенсия по старости представителям коренных малочисленных народов Севера выплачивается только неработающим гражданам из числа КМНС.

Пнд, 03/04/2019 - 15:01

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