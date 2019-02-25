II Северный культурный форум расширяет географию участников

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14-15 марта в Сыктывкаре участники со всего Северо-Запада России и Северных регионов обсудят стратегию реализации нацпроекта «Культура», а также актуальные вопросы по различным направлениям культуры, искусства и туризма.
«Форум становится по-настоящему северным. В этом году мы пригласили к участию не только весь Северо-Запад России, но и северян из Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. Ждем представителей из Финляндии и Норвегии», – отметил министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов.
Ожидается, что в форуме примут участие руководители ряда федеральных и региональных учреждений, таких как Российская Государственная библиотека, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский национальный музей музыки, государственный Архангельский театр драмы имени М. В. Ломоносова и многих других.
На форуме будут работать дискуссионные площадки «Проектный театр versus репертуарный театр», «Культура. Образование. Наука», «Музеи и туризм. Эффективное взаимодействие», а также Международный библиотечный конвент «Стратегические направления развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития».
Филиал ГРДНТ им.В.Д.Поленова “Финно-угорский культурный центр Российской Федерации” представит новый выставочный проект «Деревянное зодчество Севера». В экспозиции данного проекта будут представлены фотографии и видеоматериалы архитектурно-этнографических музеев, национальных парков, объектов деревянного зодчества регионов России: Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской областей, а также музеев под открытым небом Норвегии, Финляндии и Эстонии.
Для участников форума состоятся масштабные концерты сводного детского хора Республики Коми и Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя кыа» («Утренняя заря»).
Информационный центр "Финноугория" по материалам пресс-службы Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики коми