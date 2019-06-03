Обряд приношения Луне «Тылащ Пори» 15 марта 2019 в музее «Торум Маа»

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Обряд приношения Луне «Тылащ Пори» 15 марта 2019 в музее «Торум Маа»

Отмеряет нам время следующий год, что будет вновь полон забот, а чтобы удачно прошел этот миг, небесного тела наблюдай лик. И пусть традиции возрождаются, дети и внуки у нас нарождаются, пусть, как и раньше, плавает рыба, бегают звери, деревьев изгибы, в свете ночного светила горят, а люди обрядом себе говорят, что наша культура и ныне жива, и разрастется, как в мае трава.

 Именно этими словами, вкратце можно рассказать об Обряде приношения Луне «Тылащ Пори», первом календарном празднике года у обских угров.   

Обряд угощения Луны «Тылащ Пори» – это ожидания благополучия человеку и природе, неразрывно связанный с действиями небесных  светил. Считается, что этот обряд способствует возрождению, размножению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбами, чтобы рыба и звери размножались, для детей просили здоровья и благополучия.

  Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» продолжает многолетнюю традицию сохранения и трансляции традиционной культуры и приглашает всех желающих посетить Обряд приношения Луне    

‘Тылащ Пори’ интерактивного выставочного проекта «Музей живой культуры».

 

В программе праздника вас ожидают:

- театрализованный пролог «Как луна на землю приходила»

- Обряд приношения Луне с участием старейшин

- тихие игры, легенды и головоломки

- фотографирование с собаками редкой породы (сибирские хаски и самоедские лайки)

- спортивные состязания «Этно-старт»

- горячий чай и угощения с обрядового стола.

Посещение программы Обряда приношения Луне осуществляется на безвозмездной основе.

Будем рады видеть вас на территории

открытой экспозиции музея «Торум Маа»

15 марта 2019 года в 18:00 по адресу ул. Собянина, 1

Справки по тел.: +7(3467)315-722

Ср, 03/06/2019 - 11:50

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