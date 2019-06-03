Обряд приношения Луне «Тылащ Пори» 15 марта 2019 в музее «Торум Маа»

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Отмеряет нам время следующий год, что будет вновь полон забот, а чтобы удачно прошел этот миг, небесного тела наблюдай лик. И пусть традиции возрождаются, дети и внуки у нас нарождаются, пусть, как и раньше, плавает рыба, бегают звери, деревьев изгибы, в свете ночного светила горят, а люди обрядом себе говорят, что наша культура и ныне жива, и разрастется, как в мае трава.
Именно этими словами, вкратце можно рассказать об Обряде приношения Луне «Тылащ Пори», первом календарном празднике года у обских угров.
Обряд угощения Луны «Тылащ Пори» – это ожидания благополучия человеку и природе, неразрывно связанный с действиями небесных светил. Считается, что этот обряд способствует возрождению, размножению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбами, чтобы рыба и звери размножались, для детей просили здоровья и благополучия.
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» продолжает многолетнюю традицию сохранения и трансляции традиционной культуры и приглашает всех желающих посетить Обряд приношения Луне
‘Тылащ Пори’ интерактивного выставочного проекта «Музей живой культуры».
В программе праздника вас ожидают:
- театрализованный пролог «Как луна на землю приходила»
- Обряд приношения Луне с участием старейшин
- тихие игры, легенды и головоломки
- фотографирование с собаками редкой породы (сибирские хаски и самоедские лайки)
- спортивные состязания «Этно-старт»
- горячий чай и угощения с обрядового стола.
Посещение программы Обряда приношения Луне осуществляется на безвозмездной основе.
Будем рады видеть вас на территории
открытой экспозиции музея «Торум Маа»
15 марта 2019 года в 18:00 по адресу ул. Собянина, 1
Справки по тел.: +7(3467)315-722