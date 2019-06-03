Незабываемая встреча в Ломбовоже

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Незабываемая встреча в Ломбовоже
Фото Тамары МеровойФото Тамары Меровой
Фото Тамары Меровой

В Берёзовском районе в деревне Ломбовож 28 февраля состоялся праздничный вечер, посвященный Международному году языков коренных народов мира. На мероприятие приехали жители села Саранпауль, посёлков Хулимсунт, Сосьва и села Няксимволь.

Торжество по случаю открытия Года языков коренных народов мира «Язык  моей мамы» состоялось в стенах начальной школы деревни Ломбовож. Прошло оно под лозунгом родственного вепского народа «Я постигаю через слово «Мама» величье и любовь родного дома». Ведущие торжественного вечера Валерий Сайнахов  и Любовь Стаканова, поприветствовав всех гостей, рассказали несколько интересных фактов, связанных с родными языками народов мира. Самым распространённым и многочисленным языком на планете является китайский, на нём говорят 1,5 млрд человек. В Африке живёт единственный человек, знающий язык бикиа. А в России на Чукотке живут два человека, говорящие на керекском языке. Среди коренных малочисленных народов Севера, людей знающих и говорящих на родном языке, с каждым годом становиться всё меньше. Чтобы хоть как-то приостановить этот процесс, Правительство России прилагает большие усилия по защите и популяризации родных языков малых этносов.

Мероприятие посетила депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева. Выступая с приветственным словом перед собравшимися, она сказала: «Здравствуйте, дорогой мой мансийский народ! Предсказанные Верховным Богом Нуми Торумом нам пути для будущего, мы должны пройти, неся с собой родной материнский язык. Эти  замечательные слова передали нам лозьвинские дети, учащиеся школы-интерната из посёлка Полуночное Свердловской области.

Ломбовож для нас бесконечно дорог, для манси он является одним из самых главных духовных центров. Потому что в том сакральном сознании, которое есть в нашем древнем эпическом наследии, это место определяется как «Селение, оберегающее вход к Верховному Создателю». В Международный год языков коренных народов, я желаю каждому подключиться к сохранению и укреплению родного языка. Чтобы  он зазвучал в каждой семье, сделать всё для того, чтобы дети могли гордиться своим родным языком, и действительно, шли с ним в будущее».

В рамках мероприятия состоялась концертная программа, также прошли  авторские игровые конкурсы и мастер-классы. А позже всех гостей вечера пригласили в культовый дом на «Вечер берестяных масок», разыграв с гостями сценки «тулыглапы» из «Медвежьих игрищ». Своё мастерство в театральном искусстве показали молодые мужчины из Саранпауля.

Гости и жители Ломбовожа остались очень довольны, проведённым праздником. Они высказали пожелания, чтобы такие мероприятия проводились чаще. По их мнению, такие встречи несут позитивные эмоции и настрой на дальнейшую плодотворную работу по сохранению родного языка.

На следующий день первого марта состоялось ещё одно большое событие в деревню Ломбовож пришли участники спортивно-массового лыжного пробега «Лыжней Андрея» из Саранпауля и Сосьвы.

Тамара Мерова

Фото Тамары МеровойФото Тамары Меровой
Фото Тамары Меровой
Фото Тамары МеровойФото Тамары Меровой
Фото Тамары Меровой
Ср, 03/06/2019 - 12:07

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