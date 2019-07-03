Выставка, посвящённая отцу и сыну Хатаневым, открылась в музее «Торум Маа»

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В этнографическом музее «Торум Маа» продолжается цикл выставок под названием «Этноспорт», посвящённый спортсменам из числа коренных малочисленных народов Севера, достигших определенных успехов в национальных видах спорта.
Открывая выставку, директор музея «Торум Маа» Людмила Алфёрова отметила, что этноспорт – это, прежде всего, здоровье, красота и в тоже время сохранение добрых традиций обско-угорских народов. Выставка знакомит людей разного возраста с традициями коренных народов, а также способствует популяризации этноспорта и здорового образа жизни.
Первая экспозиция из этого цикла «Спорт и жизнь. Хатаневы – отец и сын», посвящена семье Хатаневых. На ней представлены фотографии, документы, наградная атрибутика и предметы, принадлежащие главным героям выставки.
Андрей Яковлевич Хатанев – уроженец деревни Ясунта Берёзовского района. Он являлся членом сборной команды СССР, мастером спорта СССР по классической борьбе. В память о нём в Берёзовском районе ежегодно проходит межпоселенческая акция «Лыжней Андрея».
Работая учителем физкультуры в Саранпаульской средней общеобразовательной школе, Андрей Яковлевич прививал детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. В 1961 году для ребят Саранпаульской школы он организовал лыжный переход. Тогда школьники вместе с Андреем Яковлевичем совершили лыжный переход из Саранпауля в Сосьву. Завершился поход праздничным концертом и спортивными состязаниями для детей. На следующий год такую же акцию провели ученики посёлка Сосьва и на лыжах пришли в село Саранпауль. Так зародилась традиция спортивного лыжного перехода, основателем которого стал мастер спорта СССР по классической борьбе Андрей Яковлевич Хатанев.
Олег Хатанев – достойный сын своего отца. Он является кандидатом в мастера спорта по биатлону. Олег 25 лет своей жизни посвятил этноспорту. Сегодня он является главным тренером по северному многоборью Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, кроме этого, возглавляет Федерацию северного многоборья ХМАО-Югры. Благодаря его работе в округе активно развиваются национальные виды спорта. В настоящее время многоборьем занимаются дети по всему округу. И югорские спортсмены достойно представляют Югру на всероссийских соревнованиях и всегда занимают призовые места.
На открытии выставки Олег Хатанев сказал: «Мой отец стал мастером спорта Советского Союза по греко-римской борьбе, учась ещё в институте им. Лесгафта в Ленинграде. После окончания института ему предлагали остаться в Ленинграде, Свердловске, Тюмени и продолжить спортивную карьеру, но он предпочел вернуться в родное село, где всю свою жизнь проработал учителем физкультуры. Отец являлся основателем межпоселенческого лыжного перехода. Эту спортивную традицию мы возродили и назвали её «Лыжней Андрея». В этом году прошёл уже одиннадцатый лыжный переход».
Спортивная акция «Лыжней Андрея» ежегодно собирает школьников и всех неравнодушных к спорту людей. И число участников с каждым годом
только увеличивается. В настоящее время формат акции немного изменился, лыжники из села Саранпауля и Сосьвы выдвигаются из своих населенных пунктов и встречаются в деревне Ломбовож. Группа лыжников из села Саранпауля идет под руководством Ивана Николаевича Вокуева. За два дня они преодолевают около восьмидесяти километров. Другая группа выдвигается из посёлка Сосьва, путь лыжников составляет сорок километров.
Состав участников лыжного перехода ежегодно обновляется. Сегодня в лыжном переходе участвуют не только жители села Саранпауля, посёлка Сосьвы и деревни Ломбовожа, но и жители других городов и населённых пунктов округа. Многие специально приезжают, чтобы поучаствовать в этом спортивном мероприятии.
Николай Меров