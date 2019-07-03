Выбраны лучшие микрофильмы и фотографии

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Выбраны лучшие микрофильмы и фотографии

Завершился конкурс микрофильмов и фотографий «Судьба человека». Жюри отобрали лучшие работы, которые приняли участие в зрительском голосовании на официальном сайте ugrafest.ru.

 

1 марта 2019 года на торжественной церемонии открытия XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» состоялось награждение победителей этого конкурса.

Всего на конкурс было прислано 70 микрофильмов и более 30 фотографий. Больше всего голосов набрал микрофильм «Эссе» Елизаветы Гуженко из Ханты-Мансийска, в номинации «Югра многовековая» – фильм «Музыка леса» Эльвиры Мироновой из города Югорска. Но, по мнению жюри, лучший микрофильм – это фильм «Соседи» Дениса Курлаева из Москвы, в номинации «Югра многовековая» – «Яма» режиссёра Андрея Дубасова из Ханты-Мансийска.

 

По итогам голосования, приз открытого конкурса фотографий «Судьба человека» был присуждён работе «Танец светлячков» Екатерины Клейменовой из Нижневартовска, в номинации «Югра многовековая» – «Неройка – хозяин гор» Артуру Шаихову из города Нягани. В серии фотографий победителями стали: Юлия Ефремова из города Вологды за фоторепортаж «Финиш?», в номинации «Югра многовековая» – житель окружной столицы Алексей Соколов с серией фотографий «Кто последний?». Фотографии были сделаны в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа», на них изображена маленькая девочка в национальной одежде. Из её уст как будто бы звучит вопрос: «Кто последний?». Кстати, мама Алексея Раиса Алексеевна Соколова (Себурова) в начале 90-ых годов работала корреспондентом в газете «Ханты ясанг». Поздравляем Алексея и его маму с этой победой.

 

Людмила ГУРЬЕВА

 

Чт, 03/07/2019 - 15:56

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