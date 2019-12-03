Рыбка копчёная, сушёная и вяленая. В Ханты-Мансийске состоится Югорский рыбный фестиваль

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Рыбка копчёная, сушёная и вяленая. В Ханты-Мансийске состоится Югорский рыбный фестиваль

Настоящий гастрономический праздник ждет всех жителей и гостей Ханты-Мансийска. 14-17 марта 2019 года в КВЦ «Югра-Экспо» пройдет Югорский рыбный фестиваль.

Фестиваль продемонстрирует все разнообразие рыбной продукции округа. Нигде больше не встретить такого многообразия - это замороженная, охлажденная, копченая, вяленая, консервированная, деликатесная рыба. В Югорском рыбном фестивале примут участие Национальные родовые общины «Обь» и «Колмодай», Национальная община «Лангки», ООО «Рыбокомбинат Ханты-Мансийский», «Нижневартовский рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария». Кроме того, на фестивале будет возможность приобрести морские и рыбные деликатесы с Дальнего Востока. Это рыба холодного и горячего копчения, бочковая сельдь, красная икра, кальмары и крабы с Камчатки.

Будет чем порадовать себя на ярмарке и любителям сладостей: на прилавках — мед, восточные сладости, халва, пастила, мармелад, конфеты, бельгийский шоколад. На Югорском рыбном фестивале можно будет приобрести мясную и колбасную продукцию из Белоруссии, соки, специи Абхазии, напитки, дары югорского леса – ягоды, грибы, орехи. Гостей фестиваля порадует ассортимент фермерских сыров - от твердых сортов до мягких свежих сыров.

На Югорском рыбном фестивале как всегда будет представлена не только продукция предприятий агропромышленного комплекса региона, но и сувенирная продукция мастеров автономного округа, шубы и меховые изделия, женская одежда, скатерти, украшения из натуральных камней.

Традиционно, гастрономическую программу фестиваля сопутствует культурно-развлекательная. 16 марта на площадке выставочного центра развернется «Битва вкусов» - японский fusion против российской классики. Это живое шоу, в котором участники - повара из Ханты-Мансийска, приготовят холодные закуски из муксуна, оригинальные горячие блюда из щуки на японской и российский манеры. Гости фестиваля смогут не только попробовать получившиеся блюда, но и  проголосовать за лучшую кухню. В рамках Югорского рыбного фестиваля пройдут вкусные мастер-классы по приготовлению роллов и имбирных пряников от ресторана "Рыба твоей мечты". А получить заряд бодрости и хорошего настроения можно будет 17 марта на мастер-классах «DanceFit» для детей и «ZUMBA». Подробная программа размещена на сайте и в социальных страницах КВЦ «Югра-Экспо».

14-17 марта в КВЦ «Югра-Экспо», ул. Студенческая, 19, с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

Втр, 03/12/2019 - 16:38

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