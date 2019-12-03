В Казыме состоялась 80-я юбилейная олимпиада оленьих гонок

- Русский
Лучшие оленеводы Белоярского района продемонстрировали своё мастерство на 80-й юбилейной олимпиаде оленьих гонок, которая состоялась 9 марта 2019 года в селе Казыме Белоярского района. День оленевода является визитной карточкой этого села и всего Белоярского района.
На праздник собрались люди с разных уголков нашей страны. Глава Белоярского района Сергей Маненков выступил со словами приветствия и наилучшими пожеланиями к участникам и гостям праздника: «Сегодня по социологическим исследованиям День оленевода в Казыме попал в топ-200 праздников нашей великой страны. Я уверен, что на следующий год мы с таким большим количеством гостей попадём в топ-100 праздников. Все согласны, что непростой, нелёгкий труд оленеводов, но благодаря поддержке губернатора Натальи Комаровой, финансовой поддержке правительства округа поголовье оленей с каждым годом растёт. На 1 января этого года зафиксировано 16200 голов, это на 200 голов больше, чем в прошлом году. Я благодарен всем оленеводам, благодаря которым поголовье растёт, желаю, чтобы победил сильнейший. Всех жителей и гостей поздравляю с праздником, с Днём оленевода!». Сергей Петрович в честь праздника подарил Казымской оленеводческой компании сертификат на 500 тысяч рублей.
Благодарственной грамотой Главы Белоярского района за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие Белоярского района были награждены бригадир оленеводческой бригады № 5 Константин Николаевич Канев, оленевод бригады № 6 Сергей Васильевич Попов, которому скоро исполнится 90 лет. Следует отметить, что несмотря на свой почтенный возраст он продолжает кочевать по бескрайним просторам тундры.
От имени губернатора Югры Натальи Комаровой, от имени членов правительства округа гостей праздника поприветствовал заместитель губернатора округа Алексей Забозлаев: «Есть мудрая пословица – оленя знаешь в упряжке, а человека на промысле. Это в первую очередь относится к Казыму. У вас и быстрые олени, и профессиональные оленеводы, и старейшие династии, где из поколения в поколение передаются секреты традиционного хозяйствования. Казым – это уникальное место, где непосредственно прикасаешься к национальному колориту Севера во всех его деталях, будь то гонки на оленях, будь то постановка чума, традиционная одежда, незабываемая традиционная кухня. Хотел поблагодарить оленеводов за их очень сложный, но благодарный труд. Одной из главных задач правительства округа является поддержка традиционного хозяйствования, в первую очередь, оленеводства». Он пожелал всем хорошего настроения и победы участникам соревнований.
Со словами приветствия также выступили глава города Тюмени Руслан Кухарук, заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Нижнесортымскнефть», публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз» Тагир Усманов, директор территориально-производственного предприятия «Ритэкбелоярскнефть» Максим Борисов и другие.
О том, как шла подготовка к такому крупному мероприятию, журналистам нашей газеты рассказала глава администрации села Казыма Алсу Назырова: «Мы начали готовиться к гонкам ещё в прошлом году, собирали оргкомитеты. Представители оленеводческой компании следили за толщиной льда, подготовили трассу. В связи с погодными условиями пришлось чистить дороги и трассу несколько раз. Призовой фонд нам помогают формировать спонсоры, которые работают на территории Белоярского района. Нефтяная компания «Ритэк» предоставила главный приз – снегоход «Буран».
Мужчины-оленеводы выполнили забеги в пяти номинациях: гонка на рысь, гонка на мах, стоя на нарте, на лыжах за оленями, ганка на амдере. Женщины и подростки соревновались в гонке на мах. Трасса была длиною в 700 метров. Все участники – жители Белоярского района. Также принял участие представитель деревни Нумто Иван Логаны.
Абсолютным чемпионом 80-й олимпиады оленьих гонок стал по результатам состязаний Иван Алексеевич Попов. Он стал обладателем главного приза – снегохода «Буран». Среди главных призов также были мотор для снегохода «Буран», морозильные камеры, стиральная машина, телевизор, бензопилы, швейная машина.
В гонке на рысь победителем стал Иван Алексеевич Попов, 2 место занял Николай Павлович Тасьманов, 3 место – Сергей Петрович Канев.
В гонке на мах 1 место завоевал Николай Александрович Кантеров, 2 место – Юрий Кузьмич Тарлин, 3 место – Иван Сергеевич Логаны.
Победителем в номинации «Стоя на нарте» стал Юрий Кузьмич Тарлин, 2 место занял Иван Алексеевич Попов, 3 место – Николай Александрович Кантеров.
На лыжах за оленями первым на финиш прибежал Иван Алексеевич Попов, вторым пришёл Николай Александрович Кантеров, 3 место занял Юрий Кузьмич Тарлин.
В гонке на амдере 1 место занял Николай Александрович Кантеров, 2 место – Николай Павлович Тасьманов, 3 место – Иван Алексеевич Попов.
Среди женщин быстрее всех одолела дистанцию и заняла 1 место Светлана Александровна Тарлина. 2 место заняла Светлана Владимировна Канева, 3 место – Надежда Петровна Попова.
Подростки также соревновались в гонке на мах. 1 место заняла Людмила Павловна Тасьманова, 2 место – Екатерина Ивановна Попова, 3 место – Егор Александрович Попов.
В числе награждённых также были семейная пара Андрей Александрович и Татьяна Филипповна Ерныховы, которые в декабре 2018 года отметили свой золотой юбилей супружеской жизни.
Все желающие на празднике имели возможность проявить себя в национальных видах спорта. В перетягивании палки среди женщин первое место заняла Надежда Негодяева. В прыжках через нарты 1 место завоевал Сергей Анямов, 2 место – Денис Волдин, 3 место – Виктор Лозямов.
В номинации «Метание тынзяна на хорей» 1 место занял Леонид Тасьманов, 2 место – Константин Ерныхов, 3 место – Валерий Гагаев.
Очень зрелищными стали соревнования в номинации «Национальная спортивная борьба», которые собрали вокруг себя большое количество гостей. 1 место занял Шамиль Абдурахманов, 2 место – Наиль Салахов, 3 место – Денис Ерныхов.
На празднике гости познакомились и с культурой коренных народов Севера, которая была представлена фольклорными коллективами Белоярского района, а также артистами театра обско-угорских народов «Солнце» (г. Ханты-Мансийск), ямальским артистом Валентином Вальгамовым (г. Салехард).
17 марта День оленевода состоится в деревне Нумто Белоярского района, где также главным призом будет снегоход «Буран».
Надежда Рагимова