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В городе Ханты-Мансийске на площадке центра «Открытый регион – Югра» состоялась пресс-конференция в прямом интернет-эфире с президентом АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» Марией Стуловой и с начальником отдела взаимодействия с институтами развития Управления инвестиционной политики департамента экономического развития Югры Анной Губановой.
Анна Губанова отметила:
– Каждый работник бюджетной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры может получать сразу две пенсии: трудовую от государства и дополнительную от округа. Льгота предоставляется в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2011 г. № 64-ОЗ «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан». Для того чтобы воспользоваться этой программой необходимо иметь пять лет стажа в бюджетной организации автономного округа. Вступив в эту программу, начинает формироваться ваша окружная пенсия, пока вы работаете. Вы делаете взнос на личный пенсионный счёт, и такая же сумма добавляется из окружного бюджета. Кроме этого, на ваш счёт Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд ежегодно начисляет инвестиционный доход не менее 6%. Также участник дополнительного пенсионного обеспечения имеет право воспользоваться социальным налоговым вычетом в размере 13 % НДФЛ. На пенсионный счёт можно вносить минимальный размер – 190 рублей в месяц. Максимальный не ограничен, но софинансирование из бюджета Югры осуществляется в соответствии со следующей схемой: участнику менее 40 лет – 3% от зарплаты, участнику от 40 до 50 лет – 5% от зарплаты, участнику более 50 лет 10% от зарплаты.
На вопрос журналистов, на сколько окружная пенсионная программа конкурентоспособный инструмент? Президент АО «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» Мария Стулова сказала:
– Программа «Две пенсии для бюджетников» – это один из успешных инструментов, который позволяет гарантированно получить высокий процент дохода на свои накопления. Пенсионная программа НПФ позволяет человеку самому определять и периодичность внесения взносов, и их размер. Этот уникальный социальный проект не имеет аналогов в регионах РФ. Программа «Две пенсии для бюджетников» доступна, работает с 2004 года. Окружной бюджет предлагает льготу для бюджетников Югры. Большинство наших клиентов уверенно смотрят в завтрашний день. У нас много примеров, когда люди вступают в программу и продолжают вносить взносы после достижения пенсионного возраста. Люди доверяют и правительству Югры, и нашему Фонду, верят, что будут жить лучше и достойнее при выходе на пенсию. За период 2004-2018 годы из бюджета Югры на софинансирование пенсионных взносов участников программы выделено 1,7 миллиардов рублей. Также участник программы может выбрать период получения взносов с инвестиционным доходом от 3-х лет, и первая выплата может составить до 30%.
Не так давно по программе «Две пенсии для бюджетников» заключили юбилейный договор с 45-и тысячным человеком.
Ульяна Данило