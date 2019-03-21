В Югре прошла успешная операция по пересадке печени

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В Ханты-Мансийске глава региона Наталья Комарова встретилась с анестезиологами, нефрологами, сосудистыми хирургами, трансплантологами, медицинскими работниками и вручила им почётные грамоты и благодарности.
На встрече с медицинскими работниками губернатор Югры отметила, что сегодня наши врачи изучают новые технологии, которые позволяют выйти на трансплантацию сердца. Сейчас уже организована подготовка кадров на базе ведущих лечебных центрах в Российской Федерации и зарубежом. В округе функционируют восемь лицензированных, хорошо оборудованных донорских баз в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Пытъ-Яхе, Нефтеюганске и Нягани. В феврале этого года в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице впервые была проведена успешная трансплантация печени.
Заместитель главного врача окружной клинической больницы Михаил Скоробогатов отметил, что пересадка органа прошла успешно. Пациентке пятьдесят четыре года, она шесть лет страдала тяжёлым неизлечимым заболеванием печени. Сейчас её здоровью ничто не угрожает и она уже готова к выписке.
– Этот орган она ждала очень долго, так как, чтобы получить донора, как это не звучит парадоксально, нужно, чтоб погиб человек с хорошими показателями здоровья, – подчеркнул хирург.
По словам главы региона, в 2018 году в целом по региону было выполнено 5318 операций на сердце и 1560 операций по эндопротезированию крупных суставов. И за последние три года сделано 30 операций по трансплантации почки, две из которых прошли успешно в этом году.
В прошлом году на базе клинической больницы прошёл пленум хирургов из России и стран СНГ. И там было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом здравоохранения Югры, правительством автономного округа и научно-исследовательским институтом искусственных органов им. академика В. Шумакова.
В настоящее время в Югре планируется заменить медицинское оборудование в десяти региональных сосудистых центрах. Также будут открыты три консультативно-диагностических центра в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Помимо этого, пройдёт модернизация детских поликлиник и стационаров. Всего в 2019 году в округе запланированы десять операций по трансплантации почки, костного мозга и стволовых клеток. Глава региона с уверенностью подытожила, что и пересадка сердца нашим врачам также будет подвластна.
Николай МЕРОВ
Ай кєр тыӑщ Ёмвошн округ кәща нє Наталья Комарова ўв-сом омӑсты тохтурӑт пиа вәйтантыӑс.
Вәйтантупсы пўншум пурайн кәща нєңев ям ясңӑт лупӑс па мух омӑсты операция вєрум тохтурӑта ишӑкты нєпекӑт мӑс. Щиты лупӑс: «Тӑм ванӑн тәнуп тыӑщн мўң леккарўв мєт оӑң пўш мәшӑң хуята мух омӑссӑт. Щи операция яма мӑнӑс. Округ пәьница тохтурӑта вән пәмащипа лупум. Мос лупты, хуты тәня сӑм хуща 5318 операция, ўв-сом омӑсты 1560 операция вєрсы. Щи тумпи юхи хӑщум хәум о мӑр вєрк омӑсты щира 30 операция вєрсы, щи эвӑт кӑт – тӑм о».
Щи кўтн Н. Комарова лупӑс, хуты еы хәт о рәпитты щира щи вуаң вєрӑт вєрты мос, щит, ән шим хуят сӑм, пўвупсы мәшӑт эвӑт ӑнтәма йис. Иса мос вєрты, ән 2024-мит о вәнты округевн хӑннєхуятӑт 78 о вәнты па щи тумпи хўв ат вәсӑт. Ай вошӑтн, кәртӑтн вәты леккӑр хотӑт пӑта иса мосты пурмӑсӑт әтты мос.
Тӑм он округ мир лекщитты вєр тәты щира щимӑщ вєрӑт вєрыйт: сӑм мәшӑт лекщитты пӑта яң леккар хот омӑсы, няврємӑт лекщитты пәьницайт пӑта тӑм йис мосты пурмӑсӑт әтыйт, Ёмвошн, Сәрхан па Нижневартовск вошӑтн консультативно-диагностической хәум тӑхи пўншы. Тӑм о вєрк омӑсты яң операция, щи тумпи веум па стволовой клеткайт омӑсты ня операция вєры.
Щи юпийн округ кәща нєңев ўв-сом омӑсты тохтурӑта ишӑкты нєпекӑт мойӑс.
Хирургической нётупсы тәты вуаң тохтур ӑңкӑр хә Михаил Скоробогатов айке тәс: «Тӑм ванӑн тәнуп тыӑщн мәшӑң хӑннєхәя мух омӑссўв. Щи операция яма мӑнӑс. Мәшӑң имия 54 о, ўв хәт о авӑрт мух мәшн мәшит. Операция юпийн ўв яма йис, ешавә юхи мӑн».
М. Скоробогатов ясӑң щирн, тәня округевн 536 хуят гемодиализ вєры, о мӑр йиуп 118 хӑннєхә вєрк лекщитты нётупсы тәты щира вўсы. Тӑм хӑт вәнты мәшӑң ёха 30 вєрк йипа омӑссы.
«Тӑм 2019-мит он ищимӑщ авӑрт яң операция вєрўв, и операция «Da Vinci» нємпи робот вєрты пит», – лупӑс тохтур хә.
Юхи хӑщум артӑн ўв лупӑс, хуты интӑм 113 хуят вєрк, 9 хуят мух па хәт хуят сӑм омӑсты операция авӑӑт.
Людмила ГУРЬЕВА
Округ кӯщай н Наталья Комарова Ханты-Мансийск ӯст трвит гмыт пусмалтан лккарыт акван-атыгласанэ. Ювле хультум тпост тн 54 тл яныт нкве гмыӈ мйтэ хот-яктысаныл, ос тув пус мйт нтсыт. Ты врмаль тн ищхӣпыӈ ут хосыт врсыт.
Кӯщай н лвыс: «Ань мир пусмалтан мхманув йильпи ищхӣпыӈ ут хосыт свсыр операцият вруӈкве акваг ханищтахтгыт. Ты тла хосыт, ётыл, мхум гмыӈ сыманыл с йильпииг ӯнттуӈкве патавет. Округувт рӯпитан лккаранув ты врмаль ёмщакв вос вганыл, тн Россият ос мт хн мт лнэ пӯльницатыт ханищтавс.
Ань округ янытыл Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Нефтеюганск ос Нягань ӯсытыт лицензия-нпак щнэ нёлолов пӯльница лы. Тн пуссын йильпи ищхӣпыӈ утыл тстым лгыт. Тот трвит гм щнэ лумхласыт пусмалтан мгыс матыр-ти пуссын лы.
Ты тл ртыӈ свой тпост мн лккаранув округ пӯльницатт лумхлас йильпи мйтыл нтсаныл. Ты урыл яныг лккар вӈын хум Михаил Скоробогатов потыртас. Тав лвыс: «Операцияв ёмщакв врыслув, нматыр трвит врмаль ат мталас. Нкве ты тл хтпан нупыл нила тлэ твлыс. Тав мйтэ сака гмыӈыг лыс, трпил пусмалтаӈкве ат врмыслӯв. Ань ты хосыт тав янытт пустгыл мтыс, ёмщакв тпъялы ос такви мыгты. Мн таве пӯльницаныл юв тртыслув кос, ос иӈ уральтым ньщилӯв.
Тамле операция врнэ мгыс хтпан хоса ӯрхатуӈкве ри. лумхлас кӣвранэ ущты хотталь щалтум хтпатныл вивет. Порсум хтпа сыме, мйтэ манос саӈкв хвтасанэ пустгыл лгыт ке, тнт ущ тав утанэ мт хтпан ӯнттын мгыс рвгыт».
Округ кӯщай н лвме щирыл, млты тл тыт ат стыра арыгтем лумхлас сыманыл пусмалтавсыт. Акв стыра атст лгыл ос кт лувнак гм пусмалтавес. Юи-выл хӯрум тл сыс Югра мвт саӈкв хвтас йильпииг ӯнттым вт операция мӯсхалыг врвес, ты тл кит якытлахтын накыг лсг.
Ювле хультум тлт округ пӯльницат савсыр лккарыт акван-атхатыгласыт. Тва хтпат мт хн мныл тыг ёхталасыт. Тн тыт аквъёт трвит операцият врнэ мгыс халанылт ханищтахтуӈкве ос хӯлтыглахтуӈкве потыртахтасыт.
Ань Югра мт рӯпитан лов яныг пӯльницат йильпи ищхӣпыӈ утыл ёвтавет тах. Тувыл мощртын Сургут, Нижневартовск ос Ханты-Мансийск ӯсытыт мхум гманыл уральтан мгыс хӯрум пӯльницат пӯнсавет. Мнь нврамыт пусмалтан пӯльницат с мӯсхал щирыл щпитавет, йильпи рнэ утыл ёвтавет. 2019 тлт саӈкв хвтасыт, лув влм ос «стволовой клеткат» лвнэ утыт пнтнэ мгыс округувт пуссын аквъёт лов операция враве. Юи-вылт кӯщай н тох лвыс, мн лккаранув мт сым ӯнттын врмаль ёмщакв ханищтыяныл ос ӯнттуӈкве патгыт тах.
Николай МЕРОВ