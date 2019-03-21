В Югре прошла успешная операция по пересадке печени

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В Югре прошла успешная операция по пересадке печени

В Ханты-Мансийске глава региона Наталья Комарова встретилась с анестезиологами, нефрологами, сосудистыми хирургами, трансплантологами, медицинскими работниками и вручила им почётные грамоты и благодарности. 

 

На встрече с медицинскими работниками губернатор Югры отметила, что сегодня наши врачи изучают новые технологии, которые позволяют выйти на трансплантацию сердца. Сейчас уже организована подготовка кадров на базе ведущих лечебных центрах в Российской Федерации и зарубежом. В округе функционируют восемь лицензированных, хорошо оборудованных донорских баз в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Пытъ-Яхе, Нефтеюганске и Нягани. В феврале этого года в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице впервые была проведена успешная трансплантация печени.

 

Заместитель главного врача окружной клинической больницы Михаил Скоробогатов отметил, что пересадка органа прошла успешно. Пациентке пятьдесят четыре года, она шесть лет страдала тяжёлым неизлечимым заболеванием печени. Сейчас её здоровью ничто не угрожает и она уже готова к выписке.

– Этот орган она ждала очень долго, так как, чтобы получить донора, как это не звучит парадоксально, нужно, чтоб погиб человек с хорошими показателями здоровья, – подчеркнул хирург.

 

По словам главы региона, в 2018 году в целом по региону было выполнено 5318 операций на сердце и 1560 операций по эндопротезированию крупных суставов. И за последние три года сделано 30 операций по трансплантации почки, две из которых прошли успешно в этом году.

 

В прошлом году на базе клинической больницы прошёл пленум хирургов из России и стран СНГ. И там было подписано соглашение о сотрудничестве между департаментом здравоохранения Югры, правительством автономного округа и научно-исследовательским институтом искусственных органов им. академика В. Шумакова.  

 

В настоящее время в Югре планируется заменить медицинское оборудование  в десяти региональных сосудистых центрах. Также будут открыты три консультативно-диагностических центра в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Помимо этого, пройдёт модернизация детских поликлиник и стационаров. Всего в 2019 году в округе запланированы десять операций по трансплантации почки, костного мозга и стволовых клеток. Глава региона с уверенностью подытожила, что и пересадка сердца нашим врачам также будет подвластна. 

 

Николай МЕРОВ

Тохтурӑт ишӑкты нєпекӑт ёша хоумсӑт

Ай кєр тыӑщ Ёмвошн округ кәща нє Наталья Комарова ўв-сом омӑсты тохтурӑт пиа вәйтантыӑс.

 

Вәйтантупсы  пўншум пурайн кәща нєңев ям ясңӑт лупӑс па мух омӑсты операция вєрум тохтурӑта ишӑкты нєпекӑт мӑс. Щиты лупӑс: «Тӑм ванӑн тәнуп тыӑщн мўң леккарўв мєт оӑң пўш мәшӑң хуята мух омӑссӑт. Щи операция яма мӑнӑс. Округ пәьница тохтурӑта вән пәмащипа лупум. Мос лупты, хуты тәня сӑм хуща 5318 операция, ўв-сом омӑсты 1560 операция вєрсы. Щи тумпи юхи хӑщум хәум о мӑр вєрк омӑсты щира 30 операция вєрсы, щи эвӑт кӑт – тӑм о».

 

Щи кўтн Н. Комарова лупӑс, хуты еы хәт о рәпитты щира щи вуаң вєрӑт вєрты мос, щит, ән шим хуят сӑм, пўвупсы мәшӑт эвӑт ӑнтәма йис. Иса мос вєрты, ән 2024-мит о вәнты округевн хӑннєхуятӑт 78 о вәнты па щи тумпи хўв ат вәсӑт. Ай вошӑтн, кәртӑтн вәты леккӑр хотӑт пӑта иса мосты пурмӑсӑт әтты мос.

 

Тӑм он округ мир лекщитты вєр тәты щира щимӑщ вєрӑт вєрыйт: сӑм мәшӑт лекщитты пӑта яң леккар хот омӑсы, няврємӑт лекщитты пәьницайт  пӑта тӑм йис мосты пурмӑсӑт әтыйт, Ёмвошн, Сәрхан па Нижневартовск вошӑтн консультативно-диагностической хәум тӑхи пўншы. Тӑм о вєрк омӑсты яң операция, щи тумпи веум па стволовой клеткайт омӑсты ня операция вєры.

 

Щи юпийн округ кәща нєңев ўв-сом омӑсты тохтурӑта ишӑкты нєпекӑт мойӑс.

 

Хирургической нётупсы тәты вуаң тохтур ӑңкӑр хә Михаил Скоробогатов айке тәс: «Тӑм ванӑн тәнуп тыӑщн мәшӑң хӑннєхәя мух омӑссўв. Щи операция яма мӑнӑс. Мәшӑң имия 54 о, ўв хәт о авӑрт мух мәшн мәшит. Операция юпийн ўв яма йис, ешавә юхи мӑн».

 

М. Скоробогатов ясӑң щирн, тәня округевн 536 хуят гемодиализ вєры, о мӑр йиуп 118 хӑннєхә вєрк лекщитты нётупсы тәты щира вўсы. Тӑм хӑт вәнты мәшӑң ёха 30 вєрк йипа омӑссы.

«Тӑм 2019-мит он ищимӑщ авӑрт яң операция вєрўв, и операция «Da Vinci» нємпи робот вєрты пит», – лупӑс тохтур хә.

 

Юхи хӑщум артӑн ўв лупӑс, хуты интӑм 113 хуят вєрк, 9 хуят мух па хәт хуят сӑм омӑсты операция авӑӑт.  

 

Людмила ГУРЬЕВА

лумхлас йильпи мйтыл ӯнттувес

Округ кӯщай н Наталья Комарова Ханты-Мансийск ӯст трвит гмыт пусмалтан лккарыт акван-атыгласанэ. Ювле хультум тпост тн 54 тл яныт нкве гмыӈ мйтэ хот-яктысаныл, ос тув пус мйт нтсыт. Ты врмаль тн ищхӣпыӈ ут хосыт врсыт.

 

Кӯщай н лвыс: «Ань мир пусмалтан мхманув йильпи ищхӣпыӈ ут хосыт свсыр операцият вруӈкве акваг ханищтахтгыт. Ты тла хосыт, ётыл, мхум гмыӈ сыманыл с йильпииг ӯнттуӈкве патавет. Округувт рӯпитан лккаранув ты врмаль ёмщакв вос вганыл, тн Россият ос мт хн мт лнэ пӯльницатыт ханищтавс.

 

Ань округ янытыл Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Пыть-Ях, Нефтеюганск  ос Нягань ӯсытыт лицензия-нпак щнэ нёлолов пӯльница лы. Тн пуссын йильпи ищхӣпыӈ утыл тстым лгыт. Тот трвит гм щнэ лумхласыт пусмалтан мгыс матыр-ти пуссын лы.

 

Ты тл ртыӈ свой тпост мн лккаранув округ пӯльницатт лумхлас йильпи мйтыл нтсаныл. Ты урыл яныг лккар вӈын хум Михаил Скоробогатов потыртас. Тав лвыс: «Операцияв ёмщакв врыслув, нматыр трвит врмаль ат мталас. Нкве ты тл хтпан нупыл нила тлэ твлыс. Тав мйтэ сака гмыӈыг лыс, трпил пусмалтаӈкве ат врмыслӯв. Ань ты хосыт тав янытт пустгыл мтыс, ёмщакв тпъялы ос такви мыгты. Мн таве пӯльницаныл юв тртыслув кос, ос иӈ уральтым ньщилӯв.

Тамле операция врнэ мгыс хтпан хоса ӯрхатуӈкве ри. лумхлас кӣвранэ ущты хотталь щалтум хтпатныл вивет. Порсум хтпа сыме, мйтэ манос саӈкв хвтасанэ пустгыл лгыт ке, тнт ущ тав утанэ мт хтпан ӯнттын мгыс рвгыт».

 

Округ кӯщай н лвме щирыл, млты тл тыт ат стыра арыгтем лумхлас сыманыл пусмалтавсыт. Акв стыра атст лгыл ос кт лувнак гм пусмалтавес. Юи-выл хӯрум тл сыс Югра мвт саӈкв хвтас йильпииг ӯнттым вт операция мӯсхалыг врвес, ты тл кит якытлахтын накыг лсг.

 

Ювле хультум тлт округ пӯльницат савсыр лккарыт акван-атхатыгласыт. Тва хтпат мт хн мныл тыг ёхталасыт. Тн тыт аквъёт трвит операцият врнэ мгыс халанылт ханищтахтуӈкве ос хӯлтыглахтуӈкве потыртахтасыт.

 

Ань Югра мт рӯпитан лов яныг пӯльницат йильпи ищхӣпыӈ утыл ёвтавет тах. Тувыл мощртын Сургут, Нижневартовск ос Ханты-Мансийск ӯсытыт мхум гманыл уральтан мгыс хӯрум пӯльницат пӯнсавет. Мнь нврамыт пусмалтан пӯльницат с мӯсхал щирыл щпитавет, йильпи рнэ утыл ёвтавет. 2019 тлт саӈкв хвтасыт, лув влм ос «стволовой клеткат» лвнэ утыт пнтнэ мгыс округувт пуссын аквъёт лов операция враве. Юи-вылт кӯщай н тох лвыс, мн лккаранув мт сым ӯнттын врмаль ёмщакв ханищтыяныл ос ӯнттуӈкве патгыт тах.

 

Николай МЕРОВ

Чт, 03/14/2019 - 12:39

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