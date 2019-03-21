В Сыктывкаре обсуждают факторы развития культуры в северных регионах

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В г. Сыктывкаре стартовал II Северный культурный форум. Его открыла экспертная площадка «Социокультурные факторы устойчивого развития северных регионов». В работе площадки приняли участие представители министерств и ведомств культуры регионов России, учреждений культуры и искусства, сферы образования и науки. В числе участников форума – Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Как отметил в своём приветственном слове Серей Емельянов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, тематика форума в большей степени будет посвящена северной проблематике. «За два дня мы должны охватить все сферы деятельности, которые представлены в нашей отрасли и выработать предложения, которые уже завтра будут озвучены в федеральном Министерстве культуры», – подчеркнул С. Емельянов.
Модератором площадки выступил Сергей Гончаров, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик Арктической академии наук. Он выразил уверенность в том, что идея культурных форумов, которая реализует себя на площадках многих северных регионов, – это очень продуктивная модель своеобразного полицентризма. «Когда возникают центры мощного притяжения в регионах, то это служит самым лучшим инструментом их развития», – заметил он и определил, что форум в отличие от конференции, собирает профессионалов, обсуждающих проблемы, которые имеют не только сугубо академический смысл, но и дальнейшую практическую реализацию.
О социокультурных факторах в устойчивом развитии современной Арктики в своём докладе рассказал Валерий Митько, доктор технических наук, профессор, президент Арктической академии наук, председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии.
Стратегии современного образования в контексте регионального развития посвятила свой доклад Ольга Сотникова, доктор педагогических наук, доцент, и.о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина. Она остановилась на новых магистерских программах и государственной молодёжной политике вуза.
Затем Сергей Гончаров представил презентацию Ольги Астафьевой, доктора философских наук, профессора, директора Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» о концептуальных основаниях национального проекта «Культура». С. Гончаров обратил внимание, что в данном нацпроекте, к сожалению, уделяется недостаточно внимания вопросам культурного наследия. А это основополагающее понятие для народов Севера.
Вопросы сохранения и развития культурного наследия народов Арктики – в центре внимания Арктического государственного института культуры и искусства (Якутск). Об этом в своём выступлении сообщила Оксана Добжанская, доктор искусствоведения, профессор кафедры института.
Далее прозвучали доклады о сетевой парадигме и кластерной культуре в исследованиях северного пространства, проблемах идентичности, сохранении языков культур народов Севера в информационном пространстве, модернизации подходов преподавания и распространения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Завершилась работа секции подведением итогов.
Информационный центр "Финноугория"