В «Торум Маа» идет подготовка к проведению обрядового праздника «Тылащ пори»

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Обрядовый праздник «Тылащ пори» или Обряд угощения Луны проводили тогда, когда появлялись первые признаки весны. Коренные жители округа, представители народа ханты, особенно активно этот праздник начали праздновать в последние годы.
Сотрудники музея под открытым небом «Торум Маа» за день до самого обряда пригласили гостей для изготовления фигурок из теста «семи животных», среди которых были фигурки оленей, коров, лошадей. Эти фигурки животных будут «принесены в жертву» во время проведения праздника «Тылащ пори». Среди гостей была молодой венгерский исследователь Чилла Хорват, она с удовольствием приняла участие в данной мероприятии.
По словам заслуженного деятеля культуры ХМАО – Югры, старейшего сотрудника музея Зои Никифоровны Лозямовой, в старину тесто для изготовления фигурок животных делали из муки и воды. Сейчас для угощения гостей будущего праздника было приготовлено песочное тесто. Когда фигурки были готовы, их поставили в глиняную печь. Так был проведен первый этап подготовки к будущему празднику.
Сам обрядовый праздник будет проведен сегодня, 15 марта. В «Торум Маа» ждут всех желающих принять участие в в этом традиционном празднике коренных народов округа – в Обряде угощения Луны.
Валентина Узель