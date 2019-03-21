Югра встречает «Крымскую весну»

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В регионе пройдут праздничные события, посвященные пятой годовщине со дня воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией.
День вхождения Крыма и Севастополя в состав России отмечается по всей России массовыми праздничными мероприятиями. В Югре во всех муниципальных образованиях пройдут 160 масштабных событий. В частности, это молодежные флешмобы, фестивали национальных кухонь, выставки товаров крымских производителей, исторические часы и уроки, спортивные состязания.
В Когалыме «Крымская весна» пройдет 16 и 17 марта. В рамках Всероссийской акции «Русский Крым и Севастополь» в шестой и восьмой школах Когалыма состоятся классные часы «Крым - наша История» и «Крым – путь на Родину». 16 марта Детская библиотека города приглашает на выставку «Наш Крым», где будут представлены книги, журналы об истории и достопримечательностях Крыма. 17 марта все желающие смогут принять участие в массовой лыжной гонке. В этот же день в СКК «Галактика» состоится праздничная программа «Севастополь! Крым! Россия!».
В столице Югры 18 марта в 13:00 на Центральной площади состоится праздничный концерт «Крымская Весна» с участием представителей общественности и творческих коллективов города. В 18:00 культурно-досуговый центр «Октябрь» приглашает гостей и жителей города посетить гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память».
В Сургуте торжественное мероприятие, посвящённое «Крымской весне» пройдёт на площади у памятника Кириллу и Мефодию 18 марта. В программе праздничного события выступление творческих коллективов города, спортивные и молодежные флэш-мобы.
«Пять лет назад Крым вернулся домой. Восстановилась историческая справедливость. Это главное, что можно сказать по этому поводу. Испокон веков наша страна укрепляла свою мощь. Российские императоры пробивали дороги к морям, это были стратегические решения на благо государства. Такое великое событие произошло и в наши дни. Для меня лично этот день стал праздником. Я горд за Россию», - поделился своим мнением известный югорский общественник из Радужного Мидхат Хасанов. - Я много езжу по стране, участвую в разных форумах в составе окружной делегации. Радостно встречаться с крымчанами, слышать их добрые слова. Для них «Крымская весна» стала ключевым поворотным моментом, который изменил судьбу нескольких поколений людей, их решение о возвращении на Родину зрело долгие годы. Теперь мы вместе и это самое важное!».
Отметим, что официальные делегации города Нижневартовска и городского поселения Пойковский примут участие в торжественных мероприятиях в городском округе Евпатория как города-побратимы. С 2015 года между Югрой и Республикой Крым реализуется соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, и культурном сотрудничестве.
«День воссоединения с Крымом уже вошёл в историю. День сбывшихся ожиданий миллионов людей. День торжества исторической справедливости. 5 лет назад Нижневартовск стал побратимом с городом Евпаторией. Мы подписали соглашение о сотрудничестве по ряду социально-экономических вопросов. И все эти годы наши отношения только крепли. И цель нашего визита сегодня, поздравить наш город-побратим, и его жителей, с первым юбилеем Крымской весны, а также подтвердить наши намерения о дальнейшем сотрудничестве. Мы намерены продолжать взаимодействовать по вопросам инвестиций, развитию туризма, детского оздоровительного отдыха, и целому ряду других проектов», - подчеркнул председатель Думы города Нижневартовска Максим Клец.
Напомним, что 18 марта отмечается в нашей стране как День воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.
Сегодня Крым — динамично развивающийся регион Российской Федерации, который демонстрирует существенный рост в основных секторах экономики. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это не просто праздник, это символ единства на основе исторического, гуманитарного и социально-экономического братства.
АУ "Открытый регион"