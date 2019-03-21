Школьников Югры приглашают написать письма на национальных языках

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В Югре стартовал региональный этап конкурса «Лучший урок письма-2019», организованный окружным филиалом Почты России совместно с Департаментом общественных и внешних связей Югры и объединенной редакцией национальных газет «Ханты Ясанг» и «Луима Сэрипос».
В этом году цикл открытых уроков стартует с региональной номинации «Югра мўвием, нӑң ма сӑмємн вәӆӆӑн» («Ты в моём сердце, Югра!»), посвященной Году языков коренных народов. Школьников приглашают написать письма о Югре на хантыйском и мансийском языках, тем самым сконцентрировать внимание на культуре и традициях родного края.
На конкурс также принимаются работы, написанные на русском языке в следущих номинациях: «Мой любимый литературный герой»; «Есть такая профессия – Родину защищать…»; «Рецепты счастливой семьи»; «Поколение неравнодушных: горячее сердце»; «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи»; «У меня дома живет амурский тигр»; «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь»; «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…»; Лучшая методическая разработка проведения урока письма.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Департамента общественных и внешних связей Югры в разделе «Территориальный маркетинг и брэндинг». Работы принимаются до 10 июня 2019 года в региональный оргкомитет конкурса с пометкой «Лучший урок письма» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, 6. Авторам лучших работ будут вручены ценные призы.
Информационная справка
УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России» - ведущий почтовый оператор Югры. Включает в себя 213 отделение почтовой связи, 45 из которых расположены в сельской местности, в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах округа. Ежегодно Ханты-Мансийский филиал Почты России доставляет более 37 млн писем и порядка 1 млн посылок. Филиал обслуживает около 93 тысяч подписчиков в Югре, которым доставляется более 10 млн экземпляров печатных изданий в год.