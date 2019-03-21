В музее «Торум Маа» прошел Обряд угощения Луны

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Традиционный обрядовый праздник «Тылащ пори» или Обряд приношения Луне коренные жители Югры проводят на растущую луну в феврале-марте. В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» города Ханты-Мансийска обряд провели 15 марта. Несмотря на сильный снегопад и метель, жители и гости города пришли туда вместе со своими детьми. Встречали их приветствиями на разных языках – хантыйском, мансийском и ненецком. Меня поприветствовали на ненецком языке – «Ань торова».
Данный обряд в этнографическом музее проводят девятый год подряд. Многие участники отмечали, в предыдущие годы во время праздника на небе всегда появлялась луна, к сожалению, в этом году погода не благоприятствовала, небесное светило так и не появилось.
Маленьких гостей праздника сразу привлекли к спортивным состязаниям «Этно-старт», они с большим азартом состязались между собой в прыжках через нарты, в перетягивании веревки и бросании кольца на палку. Затем была проведена викторина, гостям праздника задавали различные вопросы о данном обряде, ответившим правильно на вопросы были вручены призы. В театрализованном прологе «Как луна на землю приходила» маленькие артисты учат сверстников с уважением относиться к небесным светилам. Ведь по старинным легендам эти два главных светила некогда были людьми древнего народа, солнце – это «Хатл-анки», солнце-мать, а луна – это «Тылащ-пух», месяц-сын.
Затем всех гостей пригласили на обрядовое действо. По традиции из снега был сделан стол, на который поставили различные угощения. К данному месту были приглашены самые уважаемые люди из числа коренных народов, носители традиций. От имени старейшин жительница города Ханты-Мансийска Евдокия Андреевна Нёмысова прочла специальную молитву, обратившись к Луне и духам-покровителям с просьбой о размножении животных, о благополучии каждой семьи и здоровье людей. Затем было проведено «жертвоприношение». Фигуркам «животных», которые были приготовлены накануне из теста, сотрудник музея Анатолий Брусницын отсекал головы специальным деревянным ножом и клал их на деревянную лопату, смешивая со снегом. Затем он бросил их в сторону растущего Месяца. Остальные части «жертвенных животных» участники обряда разделили между собой и угостились.
Праздник «Тылащ пори» для представителей коренных народов носит сакральный характер, своими молитвами участники данного обряда обращаются к силам и духам природы с просьбой о помощи. В это время начинает просыпаться природа, и им крайне важно, какая будет весна, ведь от этого зависит их дальнейшее благополучие и достаток.
Валентина Узель
Хўв йис тєн Ас па аңа юханңӑн хонӑңӑн вәум хӑнтэт па вухаьт тӑн тыӑщ єнумты, муй па тӑрумты пурайн нємасыя тыӑщ кєша поры эщӑтыйсӑт.
Ин Ёмвошн 2011-мит о вўш эвӑт тыӑщ поры емӑңхӑт «Торум Маа» йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты тӑхийн рәпитты ёхн вєрты питса. Тӑм емӑңхӑт оӑңӑн «Традиционные обряды хантов усть-казымского Приобья» нємуп киникайн Ас-угорской институтн рәпитты ими Тамара Пятникова хӑншиӑс. ўв тӑм емӑңхӑт оӑңӑн йис ёх иньщӑсыйсӑэ па нух хӑншийсӑэ. Щиты тыӑщ поры вєрты епийн ай ёх етн вош хотӑта ўңємӑӑт, сӑрн ов курщиӑт па лупӑт,
«Хулы, хулы, тє вохӑс. Йиуп най-пух, йиуп вәрт-пух щи єтӑс». Вантэ, щиты єтут йипа єнумты тыӑщ кєша воха. Щӑта мӑнтєн ай ёх лупӑт:
– Шим єтут ки тӑйӑн, єтутэн ара ат йи! Анэн ки хунта у, анэн шума ат омӑс. Ампарэн таты ки вәс, тєӑңа ат йи. Эвен, пухен ващ ёш ки тӑйс ёш кўа ат йи!
Ёмвошн «Торум Маа» нємуп хӑнтэт па вухаьт павӑрт хотӑң йис кәртӑн ай кєр тыӑщ 14-мит хӑтӑн имет ӑктӑщсӑт. Вантэ, имет тыв щи кєша юхӑтсӑт, ән хӑэвӑт «Тыӑщ поры» емӑңхӑт кєша нємасыя нянь вой вєрты. Йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты хотн ар о рәпитты ими Наталья Краснопеева па хӑнты мир учёной нє Раиса Решетникова ай ёх пиа нємасыя нянь вой пўншӑты щира нянь шўм вєрсӑңӑн. Щӑта айӑт ёх пиа вўы, мис па ов хуруп нянь тӑңӑрсӑт. Ӛхӑт ин вой хурыеа нянь кәрн пуншӑса.
Щӑта ай кєр тыӑщ 15-мит хӑтӑн етн оӑңа «Торум Маа» йис пурмӑсӑт тӑйты кәрта айтыева мойң ёх ӑкумты питсӑт. Тыв юхтум ёх пӑнӑн тыӑщ поры пӑсана пунты єтут тәсӑт. Камн тӑ хот пўңӑн хӑнты мир учёной ими Евдокия Нёмысова па «Торум Маа» тӑхийн рәпитты нє Наталья Краснопеева тыӑща пориӑты кєша арсыр єтут оньщ пӑсана омсӑсӑңӑн. Щи мӑр па айат хуятӑт әмӑщ вєрман ай әхӑ єты навӑрсӑт. Лыпи пўнӑң ампиет пиа итәх хуятӑт хур вўсӑт. Щӑта юхтум мира тыӑщ оӑңӑн «Торум Маа» тӑхийн рәпитты нєңӑт йис путӑр вантӑсӑт. Еы ар мир ӑкмум хӑрн пойкщӑты ясңӑт нәптӑ вәна ювум ими Евдокия Нёмысова лупӑс. Щи юпийн емӑңхӑта юхтум мир яха шай яньщсӑт, щищкурек ант йиңк єсӑт.
Ульяна Молданова
Пс пораныл с вта хосыт лнэ ханты мхум тпос яныгман порат пӯрлахтасыт. Ань юи-выл тлытт млтыпыг мтнэ лы-плт яныг ӯсытт ос мнь пвлыӈ мтт лнэ сосса мхманув пӯрлахтын врмаль с врыглаӈкв патсыт, ханты лтӈыл тав лваве - «Тылащ пори», мньщи щирыл – тпос пури.
Ос ты лы-пал хталт Ханты-Мансийск ӯс «Трум маа» музейт атхатыглам хтпат нньныл ст вруй хурит (ты слы, лув, мис, пля ос щищкурек) врсыт. Тн халанылт венгр ги лыс, наме Чилла Хорват. Тав с пасан втан ӯнтылматлыс, нврамыт ёт хурит врыс. Ты нньныл врим хурит мтыт хталт «йирыг тӯщтувсыт».
Пӯрлахтын хталт типлаг музей мт св мир акван-атхатас. Кон сака кос втыс ос тӯйис, ос мхум нвраманыл ёт тув ёхтысыт, пӯмщалахтым тыгле-тувле нас мыгтасыт. мпыӈ мхум тот с лсыт. Тн мпаныл рущ лтӈыл «самоедыг» лвавет. Нврамыт ты мпытыл маттем та пӯмщалахтасыт.
Тувыл мӯйлын хтпат сун ӯлтта поргын мн касуӈкв вввсыт, мньнув нврамыт талква сун ултта, яныгнув нврамыт карыснув сун ултта поргысыт ос йӣв нумпалн пувыр лкв пхвтысыт.
Сӈквылтан тн та сумыллас, мхум пс кол пхат акван-атхатуӈкв лввсыт. Ялпыӈ хтал та вылтавес. влт нврамыт свсыр пӯмыщ мщил мщувсыт. Тувыл мнь гирищ ос пыгрищакве мирн потыртасг, манрыг тпос нупыл намталахтуӈкв ос тулвыл такталаӈкв ат рви.
Ханты нквет вр ляпат тӯйтныл врим пасан втан атхатасыт. Щар яныгплаг тн халанылт Евдокия Андреевна Нёмысова лыс. Тав влт пйкщас, сосса мхум мгыс ёмас посыӈ хтал ввыс, т хӯлыӈыг вос лгыт, вранув вруй вос ньщгыт, св пил вос яныгми. Нврамаквет щняныл-щаныл лтыӈ вос хӯнтлгыт.
Та юи-плт нньныл врим ӯй хурит йӣв касаил лкква-яктувсыт, пуӈканыл мант тармыл пинвсыт, алпияныл ос ныт хультсыт. Мнт тармыл пиным тнут тпос нупыл та вущкасавес.
Мӯйлын хтпат с пуссын пасан втан вввсыт, соламатыл пинвсыт, исум щил айтвсыт, атыӈ ннил тыттувсыт. Тпъяламаныл юи-плт пуссын юв та мингаласыт.
Валентина Узель