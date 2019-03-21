В музее «Торум Маа» прошел Обряд угощения Луны

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В музее «Торум Маа» прошел Обряд угощения Луны

Традиционный обрядовый праздник «Тылащ пори» или Обряд приношения Луне коренные жители Югры проводят на растущую луну в феврале-марте. В этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» города Ханты-Мансийска обряд провели 15 марта. Несмотря на сильный снегопад и метель, жители и гости города пришли туда вместе со своими детьми. Встречали их приветствиями на разных языках – хантыйском, мансийском и ненецком. Меня поприветствовали на ненецком языке – «Ань торова».

 

Данный обряд в этнографическом музее проводят девятый год подряд. Многие участники отмечали, в предыдущие годы во время праздника на небе всегда появлялась луна, к сожалению, в этом году погода не благоприятствовала, небесное светило так и не появилось.  

 

Маленьких гостей праздника сразу привлекли к спортивным состязаниям «Этно-старт», они с большим азартом состязались между собой в прыжках через нарты, в перетягивании веревки и бросании кольца на палку. Затем была проведена викторина, гостям праздника задавали различные вопросы о данном обряде, ответившим правильно на вопросы были вручены призы. В театрализованном прологе «Как луна на землю приходила» маленькие артисты учат сверстников с уважением относиться к небесным светилам. Ведь по старинным легендам эти два главных светила некогда были людьми древнего народа, солнце – это «Хатл-анки», солнце-мать, а луна – это «Тылащ-пух», месяц-сын.

 

Затем всех гостей пригласили на обрядовое действо. По традиции из снега был сделан стол, на который поставили различные угощения. К данному месту были приглашены самые уважаемые люди из числа коренных народов, носители традиций. От имени старейшин жительница города Ханты-Мансийска Евдокия Андреевна Нёмысова прочла специальную молитву, обратившись к Луне и духам-покровителям с просьбой о размножении животных, о благополучии каждой семьи и здоровье людей. Затем было проведено «жертвоприношение». Фигуркам «животных», которые были приготовлены накануне из теста, сотрудник музея Анатолий Брусницын отсекал головы специальным деревянным ножом и клал их на деревянную лопату, смешивая со снегом. Затем он бросил их в сторону растущего Месяца. Остальные части «жертвенных животных» участники обряда разделили между собой и угостились.

 

Праздник «Тылащ пори» для представителей коренных народов носит сакральный характер, своими молитвами участники данного обряда обращаются к силам и духам природы с просьбой о помощи. В это время начинает просыпаться природа, и им крайне важно, какая будет весна, ведь от этого зависит их дальнейшее благополучие и достаток.

 

Валентина Узель

Тыӆӑщ поры

Хўв йис тєн Ас па аңа юханңӑн хонӑңӑн вәум хӑнтэт па вухаьт тӑн тыӑщ єнумты, муй па тӑрумты пурайн нємасыя тыӑщ кєша поры эщӑтыйсӑт.

Ин Ёмвошн 2011-мит о вўш эвӑт тыӑщ поры емӑңхӑт «Торум Маа» йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты тӑхийн рәпитты ёхн вєрты питса. Тӑм емӑңхӑт оӑңӑн «Традиционные обряды хантов усть-казымского Приобья» нємуп киникайн Ас-угорской институтн рәпитты ими Тамара Пятникова хӑншиӑс. ўв тӑм емӑңхӑт оӑңӑн йис ёх иньщӑсыйсӑэ па нух хӑншийсӑэ. Щиты тыӑщ поры вєрты епийн ай ёх етн вош хотӑта ўңємӑӑт, сӑрн ов курщиӑт па лупӑт,

«Хулы, хулы, тє вохӑс. Йиуп най-пух, йиуп вәрт-пух щи єтӑс». Вантэ, щиты єтут йипа єнумты тыӑщ кєша воха. Щӑта мӑнтєн ай ёх лупӑт:

 – Шим єтут ки тӑйӑн, єтутэн ара ат йи! Анэн ки хунта у, анэн шума ат омӑс. Ампарэн таты ки вәс, тєӑңа ат йи. Эвен, пухен ващ ёш ки тӑйс ёш кўа ат йи!  

Ёмвошн «Торум Маа» нємуп хӑнтэт па вухаьт павӑрт хотӑң йис кәртӑн ай кєр тыӑщ 14-мит хӑтӑн имет ӑктӑщсӑт. Вантэ, имет тыв щи кєша юхӑтсӑт, ән хӑэвӑт «Тыӑщ поры» емӑңхӑт кєша нємасыя нянь вой вєрты. Йис пурмӑсӑт шавиман тӑйты хотн ар о рәпитты ими Наталья Краснопеева па хӑнты мир учёной нє Раиса Решетникова ай ёх пиа нємасыя нянь вой пўншӑты щира нянь шўм вєрсӑңӑн. Щӑта айӑт ёх пиа вўы, мис па ов хуруп нянь тӑңӑрсӑт. Ӛхӑт ин вой хурыеа нянь кәрн пуншӑса.

Щӑта ай кєр тыӑщ 15-мит хӑтӑн етн оӑңа «Торум Маа» йис пурмӑсӑт тӑйты кәрта айтыева мойң ёх ӑкумты питсӑт. Тыв юхтум ёх пӑнӑн тыӑщ поры пӑсана пунты єтут тәсӑт. Камн тӑ хот пўңӑн хӑнты мир учёной ими Евдокия Нёмысова па «Торум Маа» тӑхийн рәпитты нє Наталья Краснопеева тыӑща пориӑты кєша арсыр єтут оньщ пӑсана омсӑсӑңӑн. Щи мӑр па айат хуятӑт әмӑщ вєрман ай әхӑ єты навӑрсӑт. Лыпи пўнӑң ампиет пиа итәх хуятӑт хур вўсӑт. Щӑта юхтум мира тыӑщ оӑңӑн «Торум Маа» тӑхийн рәпитты нєңӑт йис путӑр вантӑсӑт. Еы ар мир ӑкмум хӑрн пойкщӑты ясңӑт нәптӑ вәна ювум ими Евдокия Нёмысова лупӑс. Щи юпийн емӑңхӑта юхтум мир яха шай яньщсӑт, щищкурек ант йиңк єсӑт.

Ульяна Молданова

Яныгман тпос нупыл пӯрлахтасыт

Пс пораныл с  вта хосыт лнэ ханты мхум тпос яныгман порат пӯрлахтасыт. Ань юи-выл тлытт млтыпыг мтнэ лы-плт яныг ӯсытт ос мнь пвлыӈ мтт лнэ сосса мхманув пӯрлахтын врмаль с врыглаӈкв патсыт, ханты лтӈыл тав лваве - «Тылащ пори», мньщи щирыл – тпос пури.

 

Ос ты лы-пал хталт Ханты-Мансийск ӯс «Трум маа» музейт атхатыглам хтпат нньныл ст вруй хурит (ты слы, лув, мис, пля ос щищкурек) врсыт. Тн халанылт венгр ги лыс, наме Чилла Хорват. Тав с пасан втан ӯнтылматлыс, нврамыт ёт хурит врыс. Ты нньныл врим хурит мтыт хталт «йирыг тӯщтувсыт». 

Пӯрлахтын хталт типлаг музей мт св мир акван-атхатас. Кон сака кос втыс ос тӯйис, ос мхум нвраманыл ёт тув ёхтысыт, пӯмщалахтым тыгле-тувле нас мыгтасыт. мпыӈ мхум тот с лсыт. Тн мпаныл рущ лтӈыл «самоедыг» лвавет. Нврамыт ты мпытыл маттем та пӯмщалахтасыт.

Тувыл мӯйлын хтпат сун ӯлтта поргын мн касуӈкв вввсыт, мньнув нврамыт талква сун ултта, яныгнув нврамыт карыснув сун ултта поргысыт ос йӣв нумпалн пувыр лкв пхвтысыт.

Сӈквылтан тн та сумыллас, мхум пс кол пхат акван-атхатуӈкв лввсыт. Ялпыӈ хтал та вылтавес. влт нврамыт свсыр пӯмыщ мщил мщувсыт. Тувыл мнь гирищ ос пыгрищакве мирн потыртасг, манрыг тпос нупыл намталахтуӈкв ос тулвыл такталаӈкв ат рви.

Ханты нквет вр ляпат тӯйтныл врим пасан втан атхатасыт. Щар яныгплаг тн халанылт Евдокия Андреевна Нёмысова лыс. Тав влт пйкщас, сосса мхум мгыс ёмас посыӈ хтал ввыс, т хӯлыӈыг вос лгыт, вранув вруй вос ньщгыт, св пил вос яныгми. Нврамаквет щняныл-щаныл лтыӈ вос хӯнтлгыт.

Та юи-плт нньныл врим ӯй хурит йӣв касаил лкква-яктувсыт, пуӈканыл мант тармыл пинвсыт, алпияныл ос ныт хультсыт. Мнт тармыл пиным тнут тпос нупыл та вущкасавес.

Мӯйлын хтпат с пуссын пасан втан вввсыт, соламатыл пинвсыт, исум щил айтвсыт, атыӈ ннил тыттувсыт. Тпъяламаныл юи-плт пуссын юв та мингаласыт.

 

Валентина Узель

Втр, 03/19/2019 - 12:34

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