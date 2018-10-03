Меры поддержки гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, предоставляемые органами службы занятости

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Одной из важных социальных задач, в решении которой участвуют специалисты службы занятости, является оказание содействия желающим гражданам пенсионного и предпенсионного возраста в трудоустройстве, принимая во внимание тот факт, что работа для этих людей не только дополнительный заработок, но и возможность продолжать активную жизнь.
Граждане пенсионного возраста, оформившие пенсию, могут быть зарегистрированы в органах службы занятости как ищущие работу и получать следующие услуги по:
- информированию о положении на рынке труда;
- содействию в поиске подходящей работы;
- профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства.
Граждане пенсионного возраста не могут быть зарегистрированы в качестве безработных, а, значит, не могут быть получателями пособия по безработице.
Граждане пенсионного и предпенсионного возраста могут стать участниками специализированных ярмарок вакансий, где создаются условия непосредственного контакта с представителями организаций, в которых имеются вакантные рабочие места.
Граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в службу занятости населения за получением государственной услуги содействия в поиске подходящей работы, и признанные в установленном законодательством о занятости порядке безработными вправе получить следующие государственные услуги по:
- информированию о положении на рынке труда;
- социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- психологической поддержке безработных граждан;
- профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождение профессионального обучения;
- профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан;
- организации проведения оплачиваемых общественных работ;
- содействию самозанятости безработных граждан;
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
Согласно Федеральному закону от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями от 03.10.2018) к категории граждан предпенсионного возраста, относятся граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.
В соответствии со ст. 5 Закона о занятости для безработных граждан предпенсионного возраста существует особый вид трудоустройства: организация временного трудоустройства для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы с оказанием материальной поддержки на период временного трудоустройства.
Гражданам предпенсионного возраста установлены дополнительные гарантии социальной поддержки в виде:
- выплаты пособия по безработице в течение 12 месяцев:
- продление периода выплаты пособия по безработице сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно;
- выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения профессионального образования по направлению службы занятости в размере не выше максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста, пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность осуществляется:
- по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по месту жительства гражданина;
- под гарантированное рабочее место работодателя;
- для открытия собственного дела граждан, с целью обеспечения их дальнейшей занятости.
Профобучение граждан осуществляется по направлению центра занятости населения по очно-заочной или заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционной образовательной технологии.
В случае выбора гражданином профессии (специальности), требующей медицинского осмотра, гражданин направляется центром занятости на медицинский осмотр.
Гражданину может быть предложено профобучение за пределами региона. В этом случае центр занятости населения компенсирует гражданину расходы по проезду к месту обучения и обратно, суточные расходы, оплату найма жилого помещения на время обучения.
Более подробную информацию можно получить в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, Карла Маркса, д.12, 1 этаж, окна № 1- 7, тел.: 8(3467) 32-05-17, 32- 05-03, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
Филиал: Ханты-Мансийский район, с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 11, тел./факс: 8 (3467) 37-53-51.