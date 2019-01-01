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21 марта во всем мире отмечается «Международный день леса», который был основан по инициативе ООН в 1971 году. Процессы сокращения площади лесов и их деградации стали международными проблемами, требующими совместного решения всеми странами мира.
Основная задача Международного дня леса – повышение осведомленности жителей нашей планеты о значимости лесных экосистем, их защиты, воспроизводства, и восстановления.
Берёзовская центральная детская библиотека-филиал МКУ «БМЦРБ» в 2019 году совместно с инспекторами государственного природного биологического заказника регионального значения «Берёзовский» работает по экологическому проекту «В согласии с природой». Мероприятие «День лесов», проведённое на базе детской библиотеки в преддверии «Международного дня леса», дало возможность понять, какую роль играет лес в жизни человека. Дети узнали о том, как необходимо охранять лес и сохранять его богатства. Однако в настоящее время две трети лесов уничтожены. Лес может устоять против многих бед, но против человека он бессилен. Отношение к лесу – показатель культуры. Обязанность каждого из нас – беречь природу, это написано в Конституции. Лес – часть природы. Берёзовский район красив и богат. Лес – главное его украшение и богатство. И только через подобные мероприятия мы можем подрастающему поколению дать правильное представление о связи человека с природой.
Человек – часть природы, поэтому очень важно всем нам понять, что мы полностьюзависим от всего, что нас окружает: воздух, земля, вода, лес. Сохраним лес, сохраним здоровье и будем жить на красивой, цветущей планете.
Ребята из 3 «Г» класса (кл.рук. В.А.Захарьянц) показали отличные знания о лесе, о его обитателях, о правилах поведения в лесу. И думаю, что они могут стать достойными друзьями природы.
В ходе работы дети составили плакаты, на которых были призывы: «Не ломайте, не рвите, не топчите, не стреляйте!». И лишь личный опыт и взгляд ребёнка может оказать давление на окружающих его вокруг. Больших проблем нам пока не решить, но кое-что мы можем сделать: посадить дерево, ухаживать за рощей, подкармливать птиц и зверей зимой, взять под охрану муравейник, поляну. Тогда лес отблагодарит нас своей щедростью.
М.А. Табун,
библиотекарь Берёзовской центральной детской библиотеки