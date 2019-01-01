Участникам, организаторам и гостям Международного форума «Год языков коренных народов в России»

- Русский
Дорогие друзья!
Приветствую в Ханты-Мансийске участников и гостей форума.
Проблема сбережения языков коренных народов имеет важное, без преувеличения, общемировое значение. Символично, что 2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций Международным годом языков коренных народов. Сегодня к этой востребованной инициативе присоединяется наша страна.
Мы по праву гордимся статусом одной из крупнейших держав, где в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей. Язык, самобытные традиции, обычаи, хозяйственный уклад коренных жителей являются нашим общим достоянием, формируют культурное, этническое многообразие и истинное богатство России. Наша Конституция гарантирует право на изучение и использование родного языка, который играет огромную роль в общении людей, связывает поколения, хранит бесценный опыт и историческую память. Подчеркну, мы и впредь будем проводить комплексную, творческую, кропотливую работу, направленную на поддержку всех языков народов нашей многонациональной страны, привлекать к этому большому и ответственному делу экспертов, педагогов, общественные организации, национальные общины, средства массовой информации.
Уверен, что форум пройдёт в конструктивном, созидательном ключе, а решения и рекомендации его участников обязательно воплотятся в жизнь.
Желаю вам успехов.
Владимир Путин