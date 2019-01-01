Окружной Дом народного творчества проводит беседы со школьниками на тему языков коренных народов России

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Окружной Дом народного творчества проводит беседы со школьниками на тему языков коренных народов России

21 марта в МБОУ СОШ №3 г. Ханты-Мансийска состоялось просветительское мероприятие «Язык моего народа», которое провела поэтесса, сказительница, обладательница премии Правительства «Душа России», руководитель Окружной фольклорной школы АУ «Окружной Дом народного творчества» Мария Кузьминична Волдина.

В Год языков коренных народов России, Мария Кузьминична познакомила детей с языком народа ханты, загадала детям хантыйские загадки, прочитала сказку «Хлебушко» и «Хилы и Аки Черное сердце». А еще, ученики вместе с Марией Кузьминичной выучили детскую потешку «Белочка» на русском и хантыйском языках.

Для подрастающего поколения М.К.Волдина - пример доброты и мужества маленькой, но сильной Женщины, желающей сохранить дух и культуру родного народа.

Следующее выездное занятие фольклорной школы Окружного Дома народного творчества состоится 15 апреля.

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Втр, 03/26/2019 - 10:18

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