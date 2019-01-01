В Ханты-Мансийске состоялось открытие Международного года языков коренных народов

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21-22 марта в Ханты-Мансийске прошёл Международный форум, который дал старт Году языков коренных народов России. Участниками мероприятия стали более 500 человек. Это представители науки, общественности, учителя родных языков со всей страны, представители федеральных, региональных органов власти, а также стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Республики Непал, Финляндии, Китайской Народной Республики и других.
Организаторы международного форма – Федеральное агентство по делам национальностей, правительство Югры, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Фонд поддержки коренных малочисленных народов России.
Основанием для проведения Года языков коренных народов стала Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам коренных народов. Основная его цель – привлечение внимания мирового сообщества к проблеме возможной утраты языков и принятию мер по их сохранению и возрождению. Сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается семь тысяч языков коренных народов, которые представляют 96% лингвистического разнообразия, но на нём говорит всего 4% жителей мира.
В России многообразие языков является предметом сохранения и приумножения. План проведения Года языков коренных народов включает в себя более 700 мероприятий по всей России. Кроме того, учреждены специальные премии за вклад в сохранение, возрождение языков коренных народов и за освещение событий Года языков коренных народов в СМИ.
Приветственный адрес участникам, организаторам и гостям Международного форума Года языков коренных народов в России направил Президент Владимир Путин.
В первый день работы форума состоялось пленарное заседание «Один мир – тысячи голосов». Выступая перед участниками, заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов отметил, по официальным данным, в России используется 277 языков и диалектов, в том числе, в государственной системе образования применяется 105 языков. На системной основе осуществляется подготовка учителей родных языков. В библиотечном фонде страны находится более 200 млн книг, а также зарегистрировано более 2,5 тысяч СМИ на языках народов России, не считая русский язык. Ведётся активная работа по наращиванию фонда учебников по родным языкам. Вопрос языкового разнообразия занимает особое место в системе реализации национальной политики и является самостоятельным направлением. По решению Президента Владимира Путина создан специальный государственный фонд по сохранению и изучению родных языков народов России. Этот орган станет главным инструментом в решении поставленных задач. Фонд был зарегистрирован, обеспечен финансированием и уже начал свою работу. Магомедсалам Магомедов выразил уверенность, что деятельность фонда улучшит ситуацию с изучением родным языком.
По словам руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, в России проживает более 190 национальностей, из которых около ста – это коренные народы.
– В России принято говорить «Без языка нет народа». С этим высказыванием трудно не согласиться, потому что язык – основа национальной идентичности, важнейший фактор сохранения и передачи потомкам уникального нематериального наследия. Безусловно, языковое и культурное многообразие России – это достояние российской нации и предмет общей гордости, – высказался Игорь Баринов.
При этом он подчеркнул, что отдельного внимания требует вопрос сохранения самобытных традиционных культур, языков порядка 50 коренных малочисленных народов России. Возможность сохранять и фиксировать знания о родных языках закладывается в федеральные и региональные государственные программы. Задача, стоящая, в первую очередь, перед учёными – это документация, описание исчезающих и уязвимых языков. Особенно важным является вопрос подготовки квалифицированных кадров, в первую очередь, преподавателей родных языков.
– Самое главное – это привлечь внимание к данной проблеме и на выходе получить конкретные решения в виде учебных программ, в виде учебников, законодательных инициатив для того, чтобы не один язык в России не был потерян, – отметил Игорь Баринов.
Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала гостям о сохранении языка, фольклора коренных народов в цифровую эпоху.
Кроме того, глава региона предложила участникам мероприятия поддержать инициативу автономного округа о проведении Международного форума учителей родных языков, а также на основе электронного депозитария, созданного в Югре, организовать площадку «Этнокультурный банк» для международного взаимодействия в соответствии с программой «Сохранение нематериального наследия» ЮНЕСКО.
На форуме неоднократно звучало, что фундамент и основа сохранения, приумножения языкового многообразия находится в руках системы образования. С таким мнением согласна депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева, которая также приняла участие в форуме. По её словам, Международный Год языков коренных народов, объявленный ООН, дает возможность ещё раз посмотреть на то, что нужно сделать на всех уровнях власти для того, чтобы это вылилось в практические решения.
– Сегодня есть семь основных принципов, одно из которых звучит так – «ничего без нас – для нас», т.е. все делается при участии и консультации с коренными народами. Накануне форума мы собирались с нашими общественниками, учёными, с депутатами окружной Думы. Мы договорились о том, что в течение этого года ожидаем семь шагов от власти. Мы конкретно их сформулировали и отправили в адрес губернатора, – рассказала Татьяна Гоголева. – Я надеюсь, что в Югре появится государственная программа по родным языкам. Великая мечта народов ханты и манси, чтобы в перспективе у нас появился свой национальный университет. Начнем с национального колледжа, чтобы у него был свой кампус, где в приоритете будут родные языки. По миру таких практик очень много, к примеру, в Канаде существует три университета, один из них называется «Университет первых наций». Ни что в мире не ново, нужно брать лучшие практики и воплощать их в жизнь.
В течение двух дней на площадках форума работали секции по обсуждению лучших практик и проектов по поддержке родных языков, русского языка как языка межнационального общения, языков коренных малочисленных народов в системе образования, роли науки в сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов и по другим темам.
Также в рамках форума состоялось открытое выездное заседание организационного комитета Международного Года языков коренных народов.
Людмила Теткина