Югорский нелыжный марафон

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Югорский нелыжный марафон

Каждый год в начале апреля в Ханты-Мансийске проходит главный спортивный старт сезона – Югорский лыжный марафон.

 

Тысячи лыжников со всей России и стран зарубежья испытывают свои силы на дистанциях 50 и 25 километров. Для этого в пойме протоки Горная, среди бескрайних снегов организаторы гонки готовят 25-километовый круг.

 

Мы приглашаем смелых, выносливых и морозоустойчивых принять участие в одном из самых сложных и необычных испытаний этой зимы – преодолеть дистанцию в 25 километров по трассе, которая совсем скоро примет лучших лыжников-марафонцев планеты. https://vk.com/ugratrail

 

Где: Ханты-Мансийск, пойма протоки Горная, старт около гостиничного комплекса «Югорская долина»

 

Когда: 31 марта, 9:00

 

Сколько: полный круг составляет 25 километров, менее опытным бегунам предлагаем пробежать - 15 километров 

Регистрация по ссылке: https://vk.com/app5708398_-180022897

 

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Ср, 03/27/2019 - 11:26

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