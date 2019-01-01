Югорский нелыжный марафон

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Каждый год в начале апреля в Ханты-Мансийске проходит главный спортивный старт сезона – Югорский лыжный марафон.
Тысячи лыжников со всей России и стран зарубежья испытывают свои силы на дистанциях 50 и 25 километров. Для этого в пойме протоки Горная, среди бескрайних снегов организаторы гонки готовят 25-километовый круг.
Мы приглашаем смелых, выносливых и морозоустойчивых принять участие в одном из самых сложных и необычных испытаний этой зимы – преодолеть дистанцию в 25 километров по трассе, которая совсем скоро примет лучших лыжников-марафонцев планеты. https://vk.com/ugratrail
Где: Ханты-Мансийск, пойма протоки Горная, старт около гостиничного комплекса «Югорская долина»
Когда: 31 марта, 9:00
Сколько: полный круг составляет 25 километров, менее опытным бегунам предлагаем пробежать - 15 километров
Регистрация по ссылке: https://vk.com/app5708398_-180022897
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Тимур Фаляхов, тел: (3467)36-00-37 доб. 321
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