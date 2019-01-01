Югра встречает Всероссийский театральный марафон

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В начале апреля Всероссийский театральный марафон достигнет Ханты-Мансийского автономного округа.
Передача символа Югре от Ямало-Ненецкого автономного округа пройдёт в КТЦ «Югра-Классик» 9 апреля. В этот же день выступит с гастролями Ноябрьский театр со спектаклем «Дикие». Премьера его прошла 20 и 27 марта в Ноябрьске. Это интерпретация знаменитой пьесы Александра Вампилова «20 минут с ангелом» из цикла «Провинциальные анекдоты». Типичный почерк автора пьесы Вампилова – это умение через простой и понятный, казалось бы, сюжет поднять важные вопросы, «копнуть» глубоко в проблематику социальной морали.
Затем 10 апреля в 14.00 в Большом зале КТЦ «Югра-Классик» покажут добрый и весёлый спектакль о смелости, любви и преданности «Как чуть не съели королевну Булочку». Для самых маленьких зрителей – о том, как необходимо иногда бывает сделать первый шаг и пойти вперёд, несмотря на страх и отчаяние. Постановка по пьесе польского современного драматурга Мацея Войтышко. Действие спектакля происходит в маленьком королевстве, в котором живет королевна Булочка, ее верный паж и волшебница Незабудка. Всё бы хорошо, но в страну прилетел дракон, который хочет съесть Булочку. Сказка начинается, когда до съедания королевны Булочки остается один час. Но главная героиня не унывает и надеется, что найдется рыцарь, который ее спасет.
Фантасмагория в одном действии «Станция» будет представлена 10 апреля в 19.00 в зале-трансформере КТЦ «Югра-Классик». С этого спектакля началась история Ноябрьского театра, премьера его состоялась 18 мая прошлого года. Это постановка по пьесе современного драматурга А. Витера – откровенный разговор о счастье, гармонии в жизни и смысле существования современной девушки. В глухой провинции находится станция, на которую без труда можно попасть. На станции возможны реализации всех фантазий, но чтобы из неё выбраться, необходимо иметь настоящее желание, цель, мечту, ради которой ты готов отдать частичку своего сердца. На станции каждый решает сам за себя: оставаться в мире счастливой иллюзии или искать пути к возвращению в свою настоящую жизнь ради обретения истинных ценностей.
Напомним, что крупнейший проект Года театра – Всероссийский театральный марафон – стартовал 18 января во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Всероссийский театральный марафон – это масштабная культурная эстафета, которая продлится до конца года и охватит все регионы России. Специально разработанный символ Года театра передается по эстафете каждым гастролирующим театром принимающему региону. Он представляет собой изящную статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи – народный художник России Андрей Ковальчук. Кроме спектаклей во время гастролей в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи.
В УрФО марафон пройдёт с 1 по 17 апреля.
Медиацентр КТЦ "Югра-Классик"