ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

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7 апреля ежегодно Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает жителей и гостей столицы Югры на традиционный праздник обских угров «Вороний день».
У обских угров к ВОРОНЕ отношение особенное. По древним легендам именно ворона своим карканьем каждую весну пробуждает природу после зимней спячки. Своим громким «Ка-а-ар!» ворона возвещает всем: «Весна пришла! Идет тепло и солнце. Празднуйте!» Этот праздник празднуется в седьмой день от начала «месяца твердого наста».
Вороне принято готовить подарки. Чем больше этих подарков, тем щедрее к людям будет священная птица.
Подарком для героини праздника Вороны будут и работы, приготовленные для участия в экспресс-конкурсе «Рисуем и делаем ворону», который мы объявляем сегодня!
В конкурсе принимает участие любой желающий. Работы могут быть индивидуальными, групповыми, семейными. Это может быть рисунок, поделка, и все что Вы хотите подарить Вороне. Готовим их заранее и приносим на территорию Праздника – экспозицию под открытым небом музея «Торум Маа» на ул. Собянина, 1. Телефон для справок в Ханты-Мансийске +7(3467)32-20-58.
Подарки Вороне сотрудники музея оформят на выставку, которая станет еще одной площадкой Праздничной программы!
Творческие работы – рисунки и поделки принимаются
с 27 марта по 05 апреля 2019 года!
Ждем Вас и ваши творческие работы на празднике!