ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

7 апреля  ежегодно Этнографический  музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает жителей и гостей столицы Югры на традиционный праздник обских угров «Вороний день».

У обских угров к ВОРОНЕ отношение особенное.   По древним легендам именно ворона своим карканьем каждую весну пробуждает природу после зимней спячки.  Своим громким «Ка-а-ар!» ворона возвещает всем: «Весна пришла!  Идет тепло и солнце. Празднуйте!»  Этот праздник празднуется в седьмой день от начала «месяца твердого наста».

Вороне принято готовить подарки. Чем больше этих подарков, тем щедрее к людям будет священная птица.

Подарком для героини праздника Вороны будут и работы,  приготовленные для участия в экспресс-конкурсе  «Рисуем и делаем ворону», который мы объявляем сегодня!

В конкурсе принимает участие любой желающий. Работы могут быть индивидуальными, групповыми, семейными. Это может быть рисунок, поделка, и все что Вы хотите подарить Вороне. Готовим их заранее и приносим на территорию Праздника – экспозицию под открытым небом музея «Торум Маа» на ул. Собянина, 1. Телефон для справок в Ханты-Мансийске +7(3467)32-20-58. 

Подарки Вороне  сотрудники музея оформят на выставку, которая станет еще одной площадкой Праздничной программы!

Творческие работы – рисунки и поделки принимаются

с 27 марта по 05 апреля 2019 года!

Ждем Вас и ваши творческие работы на празднике!

Чт, 03/28/2019 - 09:17

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