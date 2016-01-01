Нововведения в законодательстве защитят заемщиков от нелегальных кредиторов и переплат

- Русский
28 января 2019 года вступили в силу изменения в федеральное законодательство, согласно которым вводятся новые ограничения предельной задолженности заемщика по потребительским кредитам и займам, ежедневной процентной ставки, а также запрет на передачу долга черным коллекторам и кредиторам. Нововведения позволят снизить долговую нагрузку заемщиков и защитить их от нелегалов на финансовом рынке. Изменения распространяются только на вновь заключаемые договоры, некоторые из них будут вводиться поэтапно.
Ограничение предельной задолженности
По новому закону совокупный размер процентов, штрафов, пеней и других платежей по кредитам и займам сроком до 1 года не может превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Т.е. если человек взял взаймы 20 тысяч рублей, то он отдаст не более 70 тысяч (20 тысяч – его долг, 50 тысяч – проценты, неустойка и иные платежи). В дальнейшем с 1 июля 2019 года ограничение составит 2-кратную сумму займа, с 1 января 2020 года – 1,5-кратную. После достижения установленного предела начисление процентов, штрафов и иных мер ответственности должно быть прекращено.
До этого в 2016 году был установлен 4-кратных размер ограничения, а в 2017 – 3-кратный.
Ограничение стоимости денег
С 28 января вводится ограничение ежедневной процентной ставки для кредитов и займов до одного года. Теперь она не может превышать 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизится до 1%. Ограничение дневной процентной ставки устанавливается впервые.
Запрет на переуступку долга нелегальным кредиторам и коллекторам
Новый закон ограничивает круг лиц, которым будет возможна уступка прав по договору потребительского кредита или займа. Теперь долг можно передать только профессиональным кредиторам (например, банкам и МФО) и профессиональным взыскателям (коллекторским агентствам), т.е. организациям, за которыми осуществляет надзор Банк России или Федеральная служба судебных приставов (ФССП), а также физическим лицам, которых укажет в договоре сам должник.
Ранее долг заемщика или права на него банки или МФО могли переуступать разным компаниям, те, в свою очередь, тоже могли перепродать долг. В итоге среди взыскателей могли оказаться и так называемые черные коллекторы, которые зачастую использовали незаконные методы взыскания задолженности – запугивание, шантаж, угрозы. Кроме того, даже если заем выдавал нелегальный кредитор, исполнения подписанного заемщиком договора можно было потребовать через суд.
Теперь запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали черные кредиторы, а суд встанет на сторону заемщика и не вынесет решение об уплате долга ненадлежащему лицу. Таким образом, работа черных кредиторов становится просто невыгодной.
Специализированный заем
Появился и новый вид займа – в сумме до 10 тыс. рублей включительно на срок до 15 дней. Сумма начисленных процентов и иных платежей по такому займу (кроме неустойки) не должна превышать 3 тыс. рублей или 30% от этой суммы. Например, если выдано 10 тыс. рублей, то проценты не превысят 3 тыс. рублей, если заем составит 5 тыс. рублей, то проценты – не более 1,5 тыс. рублей. Дневная плата за пользование займом, включая проценты и иные платежи, не должна превышать 200 рублей (например, если взяли 10 тысяч на 1 день).
В отношении специализированного займа не будут действовать ограничения, связанные с предельной задолженностью и ежедневной процентной ставкой, однако его запрещено продлевать или увеличивать сумму займа.
«Регулятор стоит на защите интересов потребителей финансовых услуг, и новые нормы, принятые по инициативе Банка России, позволят снизить долговую нагрузку заемщиков, защитить их от черных кредиторов и коллекторов. В то же время граждане сами должны нести ответственность за принятие решений, необходимо оценивать свои риски и возможности, внимательно изучать все условия договора. Самое главное - перед тем, как брать заем или кредит нужно убедиться, является ли организация легальным участником финансового рынка» - сообщил заместитель управляющего Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергей Четверухин.
Сведения о банках, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, о также о микрофинансовых организациях, включенных в государственный реестр МФО, можно найти на сайте Банка России (www.cbr.ru) в разделах «Информация по кредитным организациям» и «Финансовые рынки/ Надзор за участниками финансовых рынков».
По информации ЦБ Российской Федерации (Банк России)