Учащиеся Берёзовской школы прошли по «Экологической тропе»

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Учащиеся Берёзовской школы прошли по «Экологической тропе»

Природа югорского края красива в любое время года. А весной, когда всё оживает, она необычно красива и индивидуальна. Каждый пенёк, деревце, тающий сугроб передаёт неповторимость наших северных лесов.

30-31 марта ребята 6 «В» класса Берёзовской школы совместно с родителями и сотрудниками Берёзовской центральной детской библиотеки прошли пешком  по «Экологической тропе» до этнографического парка «Сорни сэй» (Золотой песок). Мероприятие прошло в рамках экологического проекта «В согласии с природой». Участники похода преодолели семь километров, ровно столько составляет расстояние между посёлком Берёзово и этнографическим комплексом.  

Главной целью проекта является пропаганда здорового активного образа жизни, связь семейных традиций  с живой природой, умение вести себя на природе, не нарушая её целостности. Перед экскурсией участников похода ознакомили с правилами пожарной, личной безопасности.

По дороге ребята знакомились с деревьями, птицами югорского края, которые встречались по пути. Говорили о том, как им можно помочь. Школьники фотографировали, а уже после сделали фотоотчёты  с полным научным названием животных и растений. Детям была предложена игровая программа «Спасти и сохранить». Здесь помогли знания родителей. Семьи, участвовавшие в походе, остались в восторге от прямого общения с живой природой нашего края.

Библиотекарь Берёзовской центральной детской библиотеки Марина Табун

Чт, 04/04/2019 - 16:23

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