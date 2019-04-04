В столице Югры выберут лучшую ворону

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Конкурс на лучший костюм вороны, во время празднования Вороньего дня, – стал уже доброй традицией для югорчан. И в этом году мы не будем отступать от сложившихся обычаев.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы, коллективы учреждений и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Возраст участников не ограничен.
Задача участников – изготовить необычный костюм и презентовать его на дефиле во время праздника. Костюм может быть выполнен в любой технике и из любых материалов. Но стоит помнить, что праздник пройдет на улице, поэтому костюм должен быть не только красивым, но и теплым.
Награждение победителей состоится 13 апреля 2019 года, на территории городского парка им. Бориса Лосева г. Ханты-Мансийска.
Ждем ваши заявки на адрес электронной почты: hto@odntugra.ru с отметкой «Лучший костюм Вороны».
Более подобную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефонам 8 (3467) 32-48-29, 33-30-37 и на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»