В Ханты-Мансийске готовятся встретить Вороний день

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В Ханты-Мансийске готовятся встретить Вороний день

Для коренных народов Югры символ возрождения природы – ворона. Ведь именно она самой первой прилетает на Север, начинает вить гнезда и громко всех оповещает о новом жизненном цикле.

Кроме того, ворону издавна считали покровительницей женщин и детей. В честь нее устраивали древний обряд поклонения Матери – прародительнице. «Вурна Хатл» - по-хантыйски, «Уринэква Хотал» - по-мансийски, теперь мы говорим – «Вороний день». Вороний праздник символизирует у обских угров приход весны.

В Ханты-Мансийске праздничные чествования пернатой вестницы весны пройдут 13 апреля, на территории парка
им. Б.Лосева. Начало в 12:00. Программа Вороньего дня включает церемонию чествования новорожденных, конкурс на лучший костюм вороны, соревнования в традиционных видах спорта, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и интерактивные площадки. А также, наших гостей будут ждать горячие пироги и ароматный чай.

Организаторы мероприятия – Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация
г. Ханты-Мансийска, Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества».

Стоит напомнить, что праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день» стал мероприятием окружного масштаба, когда его утвердили законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №26-ОЗ от 30 апреля 2011 года «О празднике и памятной дате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Чт, 04/04/2019 - 17:09

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