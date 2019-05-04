В Югре дан старт Ассамблее деятелей культуры и искусства

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Торжественное открытие XVI Ассамблеи деятелей культуры и искусства состоялось в Сургуте сегодня, 4 апреля.
16-я Ассамблея проходит с 4 по 5 апреля в Сургуте на площадках ведущих учреждений культуры города. Участники мероприятия – около 200 представителей профессионального сообщества сферы культуры – это специалисты Министерства культуры РФ и органов местного самоуправления Югры, творческой интеллигенции, независимые эксперты и общественные деятели.
В этом году спикерами и модераторами выступают приглашенные-эксперты Министерства культуры РФ и Центра культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ).
После церемонии открытия состоялось расширенное заседание Коллегии, на пленарном заседании директор окружного департамента культуры Надежда Казначеева рассказала участникам об основных направлениях и результатах деятельности ведомства в прошлом году и задачах на этот год.
Так, 2018 год стал итоговым годом реализации майских Указов президента РФ 2012 года. Достигнуто практически 100%-ное исполнение показателей «дорожной карты». Югра вошла в ТОП-10 регионов-лидеров по темпам развития культуры по оценке Министерства культуры России, в ТОП-10 регионов, ставших площадкой для музыкального фестиваля «Где рождается искусство». Автономный округ занял первое место в рейтинге регионов по итогам реализации механизмов поддержки НКО и социального предпринимательства, а портал депкультуры Югры признан лучшим официальным сайтом органа государственной власти автономного округа.
«Сегодня в Югре реализуется региональный портфель проектов «Культура», который запущен в августе прошлого года. Он включает проекты «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». По итогам Стратегических сессий «Югра - 2024» было принято решение в портфель «Культура» включить еще три проекта: «Создание 5 культурных агломераций» для увеличения количества «Центров роста» культуры в регионе, «Умная библиотека» - инфраструктурный проект, направленный на превращение библиотеки в единый «информационный центр», и «Открытый кинозал» для населенных пунктов с численностью жителей менее 15 тысяч человек», - отметила Надежда Казначеева.
Особое внимание уделяется концертно-театральной деятельности, в общей сложности Сургутская филармония и КТЦ «Югра-Классик» за год провели 460 филармонических концертов, которые посетили более 150 тысяч человек. Для сохранения национальной песенной традиции создан всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором проекта и художественным руководителем которого является Народная артистка России Надежда Георгиевна Бабкина. Говоря о театральном искусстве, директор департамента культуры подчеркнула, что в Югре работают 8 профессиональных театров, из них 3 – муниципальных. Количество спектаклей, проведенных в театрах округа за 2012-2018 годы, увеличилось на 7%, а зрительская аудитория выросла на 6,8%. Показ спектаклей в рамках гастрольной деятельности вырос на 48%. Театры Югры выезжали на гастроли в Белгород, Сочи, Новый Уренгой, Пермь, Барнаул, Набережные Челны, Тобольск.
Помимо этого, неизменно интенсивной остается выставочная деятельность. В 2018 году количество выставок, представленных музеями округа, составило 1804. Показатель относительно базового 2012 года увеличен в 2 раза. Сегодня в Югре действует 34 музея, из них 20 историко-краеведческих, 4 художественных, 9 этнографических и один естественно-научный. Общий объем музейного фонда округа составляет почти 700 тысяч единиц хранения.
В прошлом году Югра признана одним из 20 самых читающих регионов России и сегодня продолжает реализацию концепции по развитию и поддержке чтения. В округе открыто 224 библиотеки, и каждый третий житель является их пользователем. Лидерами по охвату населения библиотечным обслуживанием среди районов автономного округа остаются Кондинский и Нижневартовский районы, среди городских округов – Нягань, Пыть-Ях и Югорск. Объем библиотечного фонда составил более пяти миллионов экземпляров. Все библиотеки Югры подключены к сети Интернет, по РФ средний показатель составляет 68%. Югра активно развивает сотрудничество с Президентской библиотекой: работают 53 центра удаленного доступа к информационным ресурсам во всех муниципалитетах.
Завершая свое выступление, Надежда Казначеева поблагодарила коллег за совместную работу: «Только вместе с профессиональным сообществом мы сможем решить все поставленные на 2019 год задачи».
Медиацентр КТЦ "Югра-Классик"