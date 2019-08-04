«Вороний день» в Берёзово

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У коренных народов Югры ворона считается птицей, несущей на хвосте весну и новую жизнь. В это время ворона начинает вить гнёзда и громко каркать, тем самым приближая весну и пробуждая природу. Празднование «Вороньего дня» 7 апреля совпадает с христианским праздником Благовещение Пресвятой Богородицы. В представлении обских угров ворона ассоциируется с женским духом, а вороний день – с солнцем. Более того, ворона считается покровительницей матерей и детей.
В этот день на территории Берёзовской центральной детской библиотеки впервые прошёл праздник «Вороний день». Цель данного праздника – привить интерес к традициям коренных народов Севера, к национальным играм, развить кругозор детей, а также физические способности: ловкость, быстроту, меткость.
Для участников традиционного праздника было подготовлено представление. Ведущие в национальных костюмах Оксана Вениаминова и Полина Бирюгина рассказали о том, откуда пришёл этот праздник, как он отмечался раньше. Полина Рауданен в костюме вороны и ребята из 6 «В» класса Юлия Авзалова, Вероника Зырянова и Алексей Торохов провели спортивные состязания: прыжки через нарты, перетягивание палки, забрасывание кольца, бег по болотистым кочкам. Участники конкурсов проявили свою ловкость, смелость, умение работать в команде, как самые настоящие жители Севера – оленеводы и рыбаки. А для самых маленьких гостей праздника показали кукольный театр «Хантыйскую сказку о дятле». У народа ханты было принято в этот день угощать не только ворону, но и накрывать столы. Вот и у нас были накрыты столы с угощениями, все пришедшие на праздник могли попробовать сладости и вкусную традиционную уху. Все остались довольны праздником!
Сотрудники Берёзовской центральной детской библиотеки благодарят депутата Думы ХМАО-Югры шестого созыва Руслана Проводникова за оказанную спонсорскую помощь в проведении детского праздника «Вороний день» и надеются на дальнейшее сотрудничество.
Библиотекарь БЦДБ-филиала Марина Анатольевна Табун
Заведующий БЦДБ-филиала Надежда Александровна Буткова